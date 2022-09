¿Por que Uribe le está haciendo pasito a Gustavo Petro?

Por: Alvaro de Jesús Forero Salazar |

septiembre 28, 2022

En realidad, ahí lo que puede haber es, un cambio de estrategia de imagen. Uribe es un viejo zorro muy astuto. Él sabe, que su figura está muy golpeada. Es un adicto al poder en tono conciliador, cuando quiere convencer.

Entre tanto, tiene sus alfiles que disparan posverdades -mentiras emotivas- 24 – 7-. Enormemente torpes como los necesita, para poderlos manejar a su antojo.

Para muestra, la irracionalidad de las consignas propuestas para la marcha que se llevó a cabo ayer. Por ejemplo: “No a la cédula eléctrica”-electrónica-, cuando lo que es, es digital, y fue propuesta en julio del 2021; y, que se entregará a quienes tramiten la nueva cédula física, para que la puedan portar en el celular. Es decir, no esta en el paquete de reformas del nuevo gobierno, porque ya esta aprobada, solo, que será obligatoria a partir del 2023. Y así parecido, con las demás consignas. Aparte del desconocimiento casi que total de los marchantes, sobre la razón de marchar.

Uribe y sus alfiles aprovecharán la marcha de ayer, hoy en la reunión, para tratar de imponer su agenda con el cuento de que representan los 10 millones de votos de Rodolfo, y que, la marcha es la expresión de esa ciudadanía que no quiere las reformas propuestas por un gobierno que no tiene dos meses de instalado.

Petro no es tonto, como para dejarse encantar de Uribe, pero, tampoco lo es, como para dedicarse ahora que es presidente a picotearlo.

Uribe va en picada por su propio peso, realmente, con Paloma y Miguelito no tiene mucho que hacer. Pero tendremos Uribe para rato, mientras el discurso de sus aúlicos siga perneando una parte de la zoociedad de la que hablaba Jaime Garzón.

Por su parte, más allá de emociones, Petro sabe que muchos radicales de izquierda son tan viscerales como los de derecha. Necesita hacer un buen gobierno capaz de lograr pasar las reformas necesarias y establecer los vínculos internacionales de cooperación que acerquen posibilidades.

¿Cuál es el futuro del partido de Uribe?...

Complicado, porque la Mafe, tarde o temprano, armará tolda aparte, para darse a la tarea de refundar la ultraderecha. Aprendida la lección de cautivar áulicos para su causa, aún, retumben las voces de la Paloma mensa-jera, llamando a la cordura, como, cuando le reclamo al hijo de la Mafe -quien propuso restructurar una nueva derecha sin Uribe- : “Ni su mamá seria senadora sin Uribe”, en tono de regaño.

La Mafe por supuesto, no tiene el talante de Pachito y Zuluaga, como para servir de relleno, mientras catapultan al nieto de Turbay como la reencarnación de Duque. O para usar incluso a este, entre tanto reaparece la figura de Tomás como el heredero de la salvación y dejarla con los rulos hechos otra vez.

La pregunta es: ¿Se irá quedando mermado en sus áulicos -la corte del rey-, en la medida que nuevos soles calienten?

La política es dinámica, de manera que nada tiene de raro que, para no perder vigencia, pretenda recargarse un poco al centro, como retro impulso, y la Mafe se apoye en su teoría que: “Uribe tiene un corazoncito mamerto”.

