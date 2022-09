Por qué tanta robadera en Sincelejo

Por: Eduardo Menco González |

septiembre 27, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Mientras quien hace de alcalde está más preocupado por el pico y placa, por el cobro del parqueo regulado en espacios públicos y por los estudios previos de lo que él llama megaobras, en realidad la inseguridad crece cada día más entre los ciudadanos.

Vivir en Sincelejo se ha convertido en una especie de ruleta rusa para quienes con espanto y altos niveles de pánico consideran que es una especie de suerte no ser sorprendidos en las calles o en cualquier otro lugar para ser robados por algún par de bandidos que no escatiman oportunidad para hacer de las suyas.

Hasta en las propias viviendas algunos se han visto en la penosa situación de padecer y tener que entregar sus pertenencias ante los gritos e insultos de quienes se acercan, la mayoría de las veces, con armas de todo tipo para amedrentar a sus víctimas y así arrebatarles dinero, joyas, celulares o cualquier otro objeto que posteriormente serán malvendido. La situación se está volviendo insostenible. En algunos casos no se habla de otra cosa diferente sino de la incertidumbre que se vive.

Las noticias sobre la complejidad en que se vive ya no es un asunto que pareciera ser extraño para todos; antes se escuchaba “robaron a alguien en tal barrio” o “le quitaron tantos millones a fulano de tal en un atraco” y se tenía la sensación que eran cosas que podían sucederle a los demás; sin embargo, la cuestión ya es cotidiana. Tal es así, que no pasa un día en el que no se conozca en los medios de comunicación de algún hurto padecido por quienes simplemente son para los rateros una presa fácil de atacar.

Parece que la horda de bandidos ha crecido y quienes la conforman están dispuestos a sembrar terror y miedo por encima de principios como el respeto, la educación, la decencia y por supuesto la misma valoración de la vida y la integridad física. En muchos de los casos que se conocen, los delincuentes no contentos con arrebatar pertenencias, han segado la existencia de varios y otros más, han quedado con heridas lamentables. Triste realidad, pero ha sido así.

Entonces todos se preguntan sobre lo que hacen las autoridades; la respuesta no es que sea del todo alentadora cuando los días pasan, pasan y el panorama se vuelve más desalentador. Nos preguntamos si la seguridad está siendo prioridad para la actual administración y cómo está enfrentando – afrontando el cuadro delincuencial en el que el pueblo está inmerso. Pareciera, en realidad, que es poco lo que se hace; especialmente cuando no se escucha un pronunciamiento por parte de las autoridades con la intención de generar confianza y transmitir un mensaje que permita a los ciudadanos sentirse un poco seguros; además, se constata una fuerza pública poco presente, limitada e incapaz de dar respuesta efectiva al modus operandi de los delincuentes.

Se preguntan muchos, por ejemplo, si es necesario que tantos policías deban estar impidiendo el acceso a la zona de tránsito seguro de la ciudad, sobre todo cuando hay obstáculos y auxiliares de movilidad que pudieran cumplir con esa función sin presencia policial.

La realidad es que todo el mundo habla de lo mismo, y muchos están de acuerdo de la poca inoperancia del alcalde, así como del concejo municipal que se pronuncia de forma oficial para que los ciudadanos sientan un apoyo en ellos toda vez que son la representación del pueblo ante las necesidades que se sufren.