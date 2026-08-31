Por qué tambalea el contrato de pasaportes que Petro firmó con los portugueses y la Imprenta Nacional

La Procuraduría encontró fallas graves y solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspensión, que podría dejar a los colombianos sin pasaporte

En vísperas de la Semana Santa de 2026, el procurador delegado, Marcio Melgosa, tocó a las puertas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para pedir la suspensión del contrato firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción del nuevo pasaporte colombiano a partir del 1 de abril pasado.

Los hallazgos de Melgosa y de su equipo de investigadores eran abrumadores respecto a los vicios que le quitaban legitimidad a un proceso cuyo costo para los contribuyentes sería de $1,3 billones en tiempos de una aguda crisis fiscal.

El contrato cobraba vigor pese a ser producto de un proyecto desprovisto de planeación, carente de análisis financieros sólidos y afectado por figuras jurídicas hechizas. Los funcionarios que lo impulsaron desconocían, por ejemplo, que la Casa de Moneda de Portugal opera como una empresa privada y no como un entidad público extranjera, característica que la inhabilitaba para celebrar convenios interadministrativos.

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La elaboración de los pasaportes: proceso contradictorio y poco convincente

Durante una inspección a la bóveda de la Imprenta Nacional con Viviana León en la gerencia realizada días antes de la solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal, los comisionados del Ministerio Público encontraron 66.400 libretas en blanco.

Del total, 59.000 habían sido enviadas desde París y 7.400 desde Lisboa, pero la gerente de la entidad se declaró incapaz de certificar su origen y condiciones de uso. pues La funcionaria admitió que la Imprenta, usada como simple intermediaria, no tenía el conocimiento ni la capacidad técnica necesaria sobrellevar la carga que le imponía un contrato de esa dimensión.

El panorama descubierto quedó descrito en las actas de las visitas. “Respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes, recibió la Procuraduría General de la Nación”, se lee en una de ellas.

El procurador delegado, Marcio Melgosa, y el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, señalaron vicios que le quitaban legitimidad a un proceso cuyo costo para los contribuyentes sería de $1,3 billones en tiempos de una aguda crisis fiscal.

El procurador delegado Marcio Melgosa coordina la investigación que tiene las alarmas prendidas sobre los líos en la producción de pasaportes por la imprenta nacional y los portugueses

Los expertos del equipo de la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia de la Función Pública se encontraron con documentos sin fundamentos que ponían de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma del acuerdo.

La arquitectura del negocio, que partió de la base de marginar a la firma Thomas Greg & Son – proveedor solvente de los pasaportes durante tres lustros- para adjudicar el contrato a los portugueses sin mayor fórmula de juicio, lució endeble desde el comienzo.

La administración Petro proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin contar para ello con el visto bueno dispensable de los consejos de política fiscal y de política económico, Confis y Conpes.

Alba Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, y Rosa Yolanda Villvicencio, ex canciller, serían las responsables de las inconsistencias que tienen al nuevo pasaporte en entredicho

El Fondo Rotatorio de la Cancillería, en cabeza de Rosa Villavicencio, contrató con la Imprenta Nacional, gerenciada por Viviana León, una conocida De Petro de sus tiempos en la Alcaldía de Bogotá.

Con ese manejo, según los especialistas, la Cancillería y el Fondo Rotatorio se llevaban de calle el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional. La Junta Directiva del Fondo no tuvo injerencia alguna en las estimaciones del valor del contrato, en contravía de las disposiciones sobre las buenas prácticas administrativas.

Un comunicado oficial de la Procuraduría resumió así los desatinos administrativos: “Ante las inquietudes del ente de control, por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo, la gerente de la Imprenta Nacional, no dio respuesta claras ni satisfactorias”.

“Todo esto, además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”, advirtió.

Pasaportes en vilo

Este es el diseño del nuevo pasaporte. Su expedición tambalea por los señalamientos de la Procuraduría General de la Nación yes probable que ningún colombiano llegue a usarlo.

La demanda de nulidad absoluta contra el Convenio 010 de 2025 fue admitida en octubre de 2025 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En marzo de 2026 la misma corporación rechazó los recursos interpuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para frenarla.

Debido a la complejidad procesal, el Tribunal no ha emitido toda el falle decisivo, pero las pruebas aportadas ponen en vilo el contrato y la expedición de los pasaportes.

En el campo disciplinario están siendo ampliadas las investigaciones contra la ahora excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y contra otros funcionarios que, aun en medio de las dudas y controversias, celebraron cuatro convenios similares por un monto superior a los $1,4 billones.

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En su Libro de la Verdad, convertido en dossier destinado a la Fiscalía y a los órganos de control, el presidente Abelardo De la Espriella se duele de haber heredado un contrato que se encuentra en el limbo jurídico, sin plan de transición. A su juicio, en caso de que el convenio se declare nulo los colombianos se enfrentarán a demoras, escasez de libretas o suspensiones en la expedición de los pasaportes, lo que obliga a pensar desde ya en un plan de transición.

Desde la perspectiva de los investigadores de los órganos de control la ubica manera de recuperar la legitimidad en el proceso de expedición de los pasaportes sería hacer borrón y cuenta nueva. Puede leer en Las 2orillas: Así se escribió el Libro de la Verdad que De La Espriella entregó a la Fiscal con 126 escandalosos casos de la era Petro

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