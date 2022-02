¿Por qué Putin nunca dejará que Ucrania termine en la órbita de EE. UU.?

La diplomacia puede desescalar la presión militar, pero el presidente ruso no cederá su control. El exembajador Alfonso López Caballero explica en esta conversación

Los tambores de guerra en Ucrania volvieron a retumbar con fuerza después de que Estados Unidos, la OTAN y Europa decidieran meterse en el vecindario ruso en busca de un nuevo aliado internacional. Sin embargo, Putin no va a permitir que occidente siga corriendo la cerca hacia su territorio y la disputa en Ucrania, que ha estado coqueteando para entrar a la Unión Europea, se revivió.

Alfonso López Caballero fue embajador de Colombia en Rusia hasta hace poco y regresó al país en medio de la crisis internacional. Experimentado diplomático que también estuvo al frente de las relaciones ante el Reino Unido y Francia además de haber sido ministro de Agricultura, en esta conversación con Juan Manuel Ospina, explica por qué para Putin es tan importante mantener el control en Ucrania y evitar que le den la espalda cuando Europa y Estados Unidos se han movido de la misma manera en que lo hizo la Unión Soviética cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba en 1962.

Juan Manuel Ospina: Ucrania tiene un significado profundo para Rusia, que está dispuesta a jugársela para conservar allí su presencia. ¿Qué es lo que está en juego en este momento?

Alfonso López Caballero: Lo primero es entender que Rusia nace en Kiev, el Rus de Kiev, por lo que hay un vínculo sentimental histórico sumamente fuerte. Kiev era la tercera ciudad más importante del Imperio ruso y parte de Ucrania estuvo integrado durante siglos. Sin embargo, Ucrania nació como país solamente desde 1991. Ucrania siempre ha estado dentro de la órbita rusa y buena parte de su población tiene como lengua materna el ruso y cerca del 70% de la población habla el idioma.

Pero el occidente de lo que hoy es Ucrania nunca formó parte del imperio ruso, sino que primero integró la Confederación polaco-lituana, luego durante mucho tiempo formó parte del Imperio austrohúngaro y después del Pacto de Ribbentrop-Mólotov de 1939, que da origen a la Segunda Guerra Mundial. Polonia, que había sido el Estado sucesor que se había quedado con lo que hoy es el occidente de Ucrania, fue invadida por los alemanes y los rusos, quienes se quedaron con la parte oriental de lo que era Polonia para la época y Stalin lo anexó a la República Socialista de Ucrania que formaba parte de la URSS. Entonces, hoy Ucrania consta de dos pedazos, la parte rusa tradicional y la parte que formaba parte del Imperio austrohúngaro.

JMO: De alguna manera, lo que busca Putin entonces es recuperar unos territorios que históricamente fueron rusos desde el periodo zarista, es decir, esto no es una cuestión puramente coyuntural. ¿Cree que lo que está buscando Putin es reintegrar esa Ucrania históricamente conformada por Rusia o simplemente quiere que Estados Unidos, la OTAN y Europa no sigan invadiendo sus áreas de influencia y saquen las anos de allí para que Ucrania no tome una postura hacia occidente y le dé la espalda a sus viejas relaciones con Rusia?

ALC: Ucrania consta de dos partes que no tienen una tradición ni un pasado común. Cuando se desintegró la URSS, Ucrania quedó en manos de políticos afines a Rusia y en cierta manera dominaba el sector tradicional prorruso. Pero con la Revolución del Maidán hubo un cambio de régimen y hoy los que gobiernan y mandan en Ucrania primordialmente vienen de occidente, son proeuropeos y no simpatizan con una Rusia que no puede aceptar que haya un gobierno antagónico.

Cuando un régimen antagónico a Rusia se toma el poder en Ucrania, ¿qué hace Rusia? Primero, se toma la provincia de Crimea, que geopolíticamente es indispensable para Rusia. Y ahí no existe la menor posibilidad de que algún día eso lo retorne porque es el único puerto de aguas cálidas que funciona todo el año en el mar negro y que le da a Rusia acceso al Mediterráneo. Es allá donde tiene su flota naval y, además, la población es mayoritariamente rusohablante.

JMO: ¿Es posible llegar a un acuerdo, es decir, que Europa occidental saque sus manos de Ucrania y que eso se mueva con su propia dinámica o el hecho de que el país tenga esa división seguirá siendo una razón de conflicto permanente?

ALC: Mientras el régimen ucraniano simpatice primordialmente con occidente, quiera formar parte de la Unión Europea desde el punto económico y busque incorporarse a la OTAN, Rusia nunca aceptará eso. Por un lado, se tomó Crimea y, por el otro, ha desestabilizado a Ucrania impulsando los movimientos separatistas, las pseudorepúblicas de Donetsk y Lugansk que están siendo apoyadas por Rusia en su esfuerzo por separarse o tener cierta autonomía.

Pero hay que tener en cuenta que el 70% de la población joven de Ucrania ve su futuro con Europa y no con Rusia, sin embargo, esta, al igual que los americanos durante la crisis de los misiles del 62 en Cuba, Rusia no va a aceptar que Ucrania forme parte de la OTAN que es una alianza militar adversa.

JMO: ¿Esta situación queda en tablas o tendrá un desarrollo posterior?

ALC: Mientras los Estados Unidos sigan insistiendo en que Ucrania y Georgia formen parte de la OTAN, el conflicto seguirá latente en tanto Rusia tenga fuerzas para responder. Cuando cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética, Rusia estaba en una situación casi análoga a la que vive Venezuela hoy; no había trabajo, seguridad, comida, etc. En su momento Rusia no pudo responder a que la OTAN se expandiera hacia su territorio al incorporar a países que eran satélites de Rusia como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, pero hoy sí tiene con qué. La OTAN está empujando a Rusia en brazos de China, que es la verdadera contraparte de Estados Unidos hoy en día.

JMO: La relación China-Rusia ha hecho que avancen de manera significativa su presencia en el mundo, destacando el caso de América Latina y tienen un punto de amarre que es Venezuela. Se podría pensar que es la primera vez que se meten en la zona de influencia de Estados Unidos. ¿Se está dando una modificación de la correlación de fuerzas y su presencia en América Latina donde Estados Unidos irá perdiendo esa hegemonía que tenía en la política del continente? ¿Tendremos un escenario multipolar?

ALC: Es muy importante resaltar que el comunismo dejó de existir hace treinta años y Rusia no es para nada un país comunista. Se ha querido integrar abiertamente al mundo aunque no lo han dejado. Moscú es una ciudad ultramoderna, con centros comerciales como no los hay en Nueva York. Es cierto, Rusia es un gobierno autoritario, pero no es nada comunista. Entonces, los países con que ellos tienen una relación especial en América Latina es porque tiene una visión antagónica a la de los Estados Unidos y esa fricción con ellos es la que los une con Rusia.

Otro punto importante es que Rusia tiene una economía pequeña, es la onceava a nivel mundial. Es equiparable con la economía de Corea del Sur y básicamente Rusia produce gas, petróleo y armas. Venezuela es un excelente mercado para sus armas y eso privilegia esa relación, lo mismo que con Cuba. Pero yo no veo que Rusia tenga los recursos para confrontar directamente a Estados Unidos dado el tamaño de su economía. En realidad, las movidas rusas son en su territorio como hace unos días cuando la armada rusa expulsó un misterioso submarino que estaba por el mar de Japón y se cree era de Estados Unidos.

JMO: Pero todas estas acciones lo que buscan es romper el mundo unipolar de los Estados Unidos?

ALC: Lo que ha hecho Rusia en esta parte del mundo siempre ha sido más una reacción a Estados Unidos cuando estos actúan en el vecindario ruso. Y es que ellos ven a la OTAN como un satélite norteamericano. Cada vez que hay un incidente en las proximidades de Rusia, hay una movida militar en Venezuela, pero no tienen los recursos para enfrentarse a Estados Unidos en esta parte del mundo.

