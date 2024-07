- ¿Por qué Petro reencauchó a Juan Fernando Cristo y le dio el Ministerio del Interior?

.Publicidad.

Los acercamientos de Juan Fernando Cristo con Gustavo Petro vienen desde tiempo atrás por los intereses legislativos del gobierno para el que todo voto cuenta. Cristo co-avaló con su movimiento, entonces partido político En Marcha, una disidencia del Partido Liberal, a líderes políticos en todas las regiones del país y consiguió poner tres congresistas en el parlamente.

Incluso uno de ellos, el santandereano Gustavo Moreno, estuvo involucrado en una fuerte polémica señalado de haberle hecho la tarea a Asofondos, según denuncia de la revista Semana para conseguir una jugosa comisión de 0.7 % por administrar el ahorro de los pensionados en la recién aprobada reforma pensional.

Cristo ha recibido participación burocrática en el gobierno Petro. Su mano derecha, Laura Gil, empezó como vicecanciller del ministro Álvaro Leyva, con quien tuvo diferencias y fue entonces nombrada embajadora en Viena, Austria; otros de sus socios políticos, Guillermo Rivera es el actual embajador de Colombia en el Brasil y últimamente fue nombrada en presidencia de Finagro, Alexandra Restrepo, nombre que llegó por la vía del senador caldense Guido Echeverry, quien fue co-avalado por En Marcha..

Hace un par de meses el Consejo de Estado le tumbó la personería jurídica a En Marcha, con lo cual Cristo se quedó sin Partido Político para continuar en su trabajo de acumulación de fuerzas como tendencia dentro del liberalismo. En este propósito le resulta funcional su nombramiento como Ministro del interior para no perder vigencia en el panorama político nacional.

El expresidente Samper, el exministro Velasco y el ministro Cristo rompieron cobijas con la dirección oficial del Partido Liberal en cabeza de Cesar Gaviria

Igual que el saliente ministro, su antecesor Luis Fernando Velasco, quien es también vocero de los rebeldes contra la dirección de Cesar Gaviria, Cristo ha intentado jugar con independencia. De origen Samperista, pero terminó en las toldas de Juan Manuel Santos como ministro del Interior, teniendo un rol importante en la negociación del proceso de paz con las Farc. La implementación de los acuerdos es otra de las tareas que le puso el Presidente Petro.

La tarea que no le quedará fácil cumplir a Cristo es la del impulso al poder Constituyente porque públicamente ha dicho no estar de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente como lo hizo saber en un reciente trino del 29 de mayo, una semana antes de su nombramiento como Ministro que le había dicho a su círculo de amigos que no aceptaría.

Juan Fernando Cristo es ante todo un político con cintura para acomodarse y conoce el dulce sabor de la mermelada, con lo cual muy seguramente le ayudará al Presidente Petro a tramitar las reformas sociales, igual que hizo Roy Barreras desde el Congreso y quien también sonó para ocupar el ministerio del interior, pero se le anticipó la embajada de Colombia en Londres.

