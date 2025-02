¿Por qué Petro está dejando a la izquierda por fuera del Gobierno?

.Publicidad.

La exministra de cultura Patricia Ariza, una líder cultural reconocida y además militante del Partido Comunista y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica formó parte del primer gabinete de Gustavo Petro. El Presidente la hizo a un lado de manera sorpresiva en vivo y en directo y sin haber mediado diálogo entre ellos como ha sucedido con todas las bajas del gabinete, incluidas las últimas seis renuncias.

Su pasó efímero por el gobierno dejó a Patricia Ariza aburrida pero no la distanció de su propósito de vida como activista cultural desde el teatro La Candelaria y como defensora de derechos humanas y constructora de paz desde la cultura. Desde esa trinchera sigue trabajando con convicción y defiende resultados de los casi tres años del primer Gobierno Petro pero no disimula su desconcierto frente al trato que le está dando a la izquierda donde innegablemente le ha cerrado espacios.

En el ya famoso Consejo de Ministros, el Presidente declaró no ser de izquierda, habló de su apuesta por un sancocho nacional parafraseando a Jaime Bateman, el fundador del M19 y uno de sus referentes políticos y sin titubeos ha ido sacando del gabinete en esta recta final a los representantes de la izquierda. ¿Qué está pasando? Patricia Ariza responde en esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina y el periodista Adolfo Beck.

Las 2 Orillas ¿Por qué los ministros y los funcionarios de Petro salen por la puerta de atrás?

Patricia Ariza: Pues yo no sé si por la puerta de atrás. De todas maneras, pues el Presidente tiene esa potestad de pedir las renuncias. Yo no siento que haya salido por la puerta de atrás. Aunque no me gustó la manera como sucedió, porque hubiera podido llamarme por teléfono. Él merece respeto porque es el Presidente, pero yo también.

Pero yo sigo siendo legal a este proyecto de país, porque también lo ayude a construir. Entonces yo sigo siendo leal a pesar de los errores, de las dificultades y de las malas maneras.

L2O: Usted es un activista. Usted sobreviviente del genocidio de la UP. ¿Usted cree que esa relación de Petro con la izquierda se mantiene en un buen punto?

P.A.: Pues yo creo que se mantiene de manera contradictoria también y compleja, porque los sobrevivientes de la Unión Patriótica y las víctimas, estamos esperando todavía la pedida de perdón que tiene que hacer el presidente como representante del Estado. Porque la sentencia de la Corte declaró al Estado como responsable del genocidio contra la Unión Patriótica. La Corte lo llama exterminio.

Entonces pues él tiene que hacer eso más temprano que tarde, porque de todas las maneras la sentencia de la Corte ya fue hace más de año y medio. Entonces eso tiene que suceder pronto.

No entiendo por qué, por qué no ha sucedido de verdad. Y desde acá y desde todos los lugares le pedimos al presidente eso tiene que hacerse pronto por la propia justicia, porque para nosotros los sobrevivientes de la Unión Patriótica, la reparación fundamental es que no vuelva a suceder otro genocidio y estamos también con mucha violencia en este momento en el país. Entonces nos preocupa, nos duele profundamente.

L2O: ¿Por qué está fracasando la paz total de Petro?

Pues es que también tantos años de guerra y de violencia no se pueden resolver en (3:39) un año y medio. Yo no creo. O sea, hay muchos intereses detrás. La guerra también es un negocio enorme para muchos sectores. Además, nosotros estamos atravesados por el narcotráfico. Eso es una tragedia terrible de la que parece que no vamos a poder salir en mucho tiempo. Entonces yo no creo que eso sea tan rápido. También yo creo que se han cometido errores, por supuesto.

Yo no vengo aquí a decir que la izquierda es perfecta o que el gobierno de Petro es perfecto también. Yo ya no estoy en el gobierno, pero sigo siendo una activista por la paz incansable. Y me parece que a la paz le falta la dimensión cultural. No la tiene. Y eso a Juan Manuel Ospina yo creo que le consta que ha sido un reclamo que hemos hecho desde antes, desde la época de Belisario. Belisario escuchó, escuchó la dimensión cultural.

No sé si ustedes se acuerdan que nos prestó un avión hércules para, inclusive antes de los diálogos, para ir a generar un ambiente mejor en los diálogos de paz. Lo que pasa es que después de lo de Palacio de Justicia, pues esto se militarizó y se volvió muy difícil.

