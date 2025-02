¿Qué disparó la crisis del Gobierno Petro que sacó 8 ministros del gabinete?

El Consejo de ministros televisado mostró las peleas internas y la baja ejecución del Gobierno, y ahora con nuevos ministros tiene 2 años para no salir quemado

El Consejo de ministros del pasado 4 de febrero, que fue televisado en vivo dejó en evidencia la profunda crisis en la que está sumido el gobierno Petro, crisis que, para el economista, politólogo, catedrático y asesor Pedro Medellín, se debe a la evidente desconexión entre el poder y la política, que no solamente es un problema del actual gobierno, sino de la anticuada manera en que tanto la izquierda como la derecha hacen política en Colombia.

Para Medellín, aunque Gustavo Petro tiene la investidura de presidente y la capacidad oratoria de hacer discursos, carece de los mecanismos para ejecutar sus propuestas, a diferencia de la derecha que ejecuta más pero sin conectar políticamente con la ciudadanía. Sobre el futuro político del actual presidente y del país, Pedro Medellín analiza que ante la crisis del gobierno, Petro cambiará su estrategia, que ante la falta de un candidato sucesor, el líder del Pacto Histórico, buscará consolidar su poder en el Congreso. Si el petrismo logra mayoría en el Senado, aseguraría una base de poder a largo plazo, que según Medellín es lo que Gustavo Petro ya entendió, que el verdadero poder no es ser presidente sino controlar el Congreso, además que tiene la fuerza para hacerlo.

Las 2 Orillas: Es evidente la crisis del Gobierno ¿Qué está pasando?

Pedro Medellín: Yo creo que lo que está pasando es que el Gobierno Petro está profundizando una crisis del régimen presidencial que venía de tiempo atrás. Llevamos 34 años con una constitución que se ha renovado, se ha reformado más de 50 veces en elementos muy importantes y nos ha generado una situación en la cual hoy ya no es suficiente para regular el orden. Se ve insuficiente. Se necesita hacer ajustes porque la situación que estamos viviendo es una situación completa de fractura política, de fractura institucional en donde hoy uno podría sintetizar que la crisis política y la crisis del régimen político.

La crisis política del Gobierno Petro y la crisis del régimen político presidencial es una crisis que el gobierno está sufriendo porque dejó desconectar el poder, es decir, la capacidad de hacer las cosas con la política, es decir, la capacidad para decidir.

¿Usted reconoce que la clave de la crisis es como lo señala el mismo presidente, que Petro tiene la presidencia, pero no el poder?

PM: Sí, tiene la presidencia y hacen demasiada política, hacen mucha política y se compromete en muchas cosas, convoca muchos actores, habla de los acuerdos, habla de las cosas, pero a la hora de concretarlas no tiene el poder para hacerlo. No tiene la capacidad para traducir las cosas en hechos, ese es un problema que es muy serio. Es un problema de ejecución básicamente porque faltan los instrumentos para poder llevar esas propuestas a nivel de ejecución ahí en la gente, una crisis del sistema en su capacidad de responderle al país y entonces se queda el discurso y las realidades quedan casi que huérfanas políticamente. Yo no sé hasta dónde esto es un problema de Colombia o es algo que con expresiones y ajustes es un problema que se está viviendo mundialmente.

