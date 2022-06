¿Por qué no votar por Petro?

Mucha gente no se anima a decir lo que piensa sobre Petro por miedo a ataques personales. Aclaro que no apoyar a Petro no significa apoyar al uribismo y sus errores

Por: Carlos Ceballos Erazo |

junio 15, 2022

A continuación, tres grandes razones para no apoyar al candidato estrella de la izquierda latinoamericana, lamento tener que aclarar que no apoyar a Petro no significa apoyar al uribismo y a sus errores (u horrores). Hablamos en primer lugar de un candidato contaminado, cuyas políticas son excelentes (solamente para un país de altos ingresos) y finalmente de algo que aún no entiendo: ¿un burócrata que promete renovación?

La piedra lanzada no vuelve atrás: un repaso muy breve por el historial del reinsertado que quiere dar lecciones de paz. Líder de la guerrilla socialista que participo en hechos como: la toma del Palacio de Justicia en la cual murieron más de 80 personas y que fue financiada por Pablo Escobar según declaraciones de exmiembros del cartel de Medellín; además de muchos secuestros. Lo anterior catalogado por algunos como delitos políticos y por otros como terrorismo. Más recientemente ha hecho política en paralelo con personajes corruptos y financiados por carteles de la droga, ha apoyado a grupos subversivos responsables de centenares de muertes indirectas, derivadas de los bloqueos y el vandalismo en medio del pico mas alto de la pandemia en el 2021, además de la quiebra de muchos negocios, billonarias pérdidas económicas y de infraestructura.

Las alucinaciones de Petro: Es bastante costoso el cuento de hadas que propone, siendo que Colombia además de ser un país muy corrupto es un país de ingreso medio. Es el programa de gobierno ideal para un país estrato 7, Petro es vehemente en reclamar educación y salud de primerísima calidad, pero con lo que tiene en esos bolsillos rotos no le va a alcanzar. Para financiar su programa yo veo dos caminos.

El primero, es el marxista, matar a los burgueses, robarles (perdón, democratizar) la plata y aprender cómo manejar la maquinaria industrial con los manuales de uso medio quemados, el problema de ese camino es que los ricos de Colombia ya están poniendo la plata en paraísos fiscales y va a llegar demasiado tarde.

El segundo camino es imprimir plata a lo loco como los vecinos de al lado, o los que llegaron en barcos, los patagónicos, seguramente le dura mínimo cuatro años. Pero si no quiere cumplir con su programa de gobierno lo que le toca es mentir, al fin y al cabo, a los pobres no se les puede decir la verdad, que muchos de ellos van a seguir siendo pobres hasta que se mueran, nunca votarían por alguien que tenga tal nivel de franqueza.

El burócrata que nos va a salvar de los burócratas: Con toda una vida en cargos públicos es fácil ver que los intereses de Petro son los intereses de burócratas (altos cargos del sector público) que defienden con piedras y escudos de lata con letreritos sus privilegios pagados con impuestos: sueldos, jubilaciones, vacaciones, etc. Es falaz que un fenómeno (político) que ha nacido de las entrañas de la burocracia más rancia quiera ahora venir a salvarnos de: ¿‘los mismos de siempre’? ¿en serio?

Hemos repasado un poco el historial del pontífice de la ética y la moral en Colombia, que por supuesto cuenta con el apoyo mediático de importantes organizaciones alineadas al Kremlin como el ELN o Russian TV. Mucha gente no se anima a decir lo que verdaderamente piensa sobre Petro por miedo a ataques personales, ya sea los bots en Twitter, o de la gente de carne y hueso que quema negocios y tira piedras en la calle.