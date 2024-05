¿Por qué ningún colombiano apareció en los mejores de la lista de Apple Music? La plataforma los borró

.Publicidad.

En los últimos días, Apple Music publicó una polémica lista con los que en la compañía consideran los 100 mejores discos de la historia. Y si bien una selección de estas siempre estará sujeta a críticas, lo que llamó la atención es que el único disco de un artista latino que fue incluido fue Un verano sin ti de Bad Bunny.

Para algunos internautas este detalle fue indignante, porque hay varios álbumes de latinos que han dejado una huella en la historia del pop mundial y sorprende que sólo haya sido considerado uno de ellos.

Por ejemplo, el álbum homónimo de Ricky Martin le abrió las puertas a muchos latinos que luego pudieron triunfar en Estados Unidos; entre ellos a Shakira, quien no sólo pudo beneficiarse del éxito de Ricky Martin, sino superarlo convirtiéndose en una de las figuras más grandes del pop mundial al lado de Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna o Jennifer López.

Cuando Shakira entró en la industria musical, motivada por el magnate Tommy Motola, antiguo productor de Michael Jackson y el hombre que tuvo la visión para decirle a la barranquillera que ella podía replicar el éxito de Ricky Martin, pero sentando un precedente en el pop femenino latinoamericano.

¿Qué discos colombianos podrían haber sido tenidos en cuenta para esta selección?

Teniendo en cuenta que la plataforma sí tuvo en cuenta discos pop de Lady Gaga, Janet Jackson y Rihanna, no sería descabellado pensar que Servicio de lavandería, el disco con el que Shakira debutó por todo lo alto con canciones anglo como “Whenever, wherever”, “Objection (Tango)” o “Underneath your clothes”, podría haber ocupado alguna de las posiciones.

Lo mismo ocurre con el Vibras de J Balvin, un disco fundamental para la música latina de los últimos 20 años, que además incluye “Mi gente”, uno de los mayores éxitos de la historia de YouTube y otras canciones con millones de reproducciones como “No es justo” o “Ambiente”.

También se podría hablar de Mi sangre de Juanes, aunque también hay que remarcar que cuando el paisa sacó este disco, no era tan grande el impacto latino en el mercado anglo. Así que, aunque “La camisa negra” marcó un antes y un después para la música latina, fue el único tema del disco que alcanzó este nivel de impacto y sería difícil pensar que este disco de Juanes calificaría para ser uno de los mejores de la historia.

En las diez primeras posiciones del conteo quedaron álbumes como el Nevermind de Nirvana, el Back to black de Amy Winehouse y el Thriller de Michael Jackson. El primer puesto también se lo llevó la exintegrante de The Fugees, Lauryn Hill, por su álbum debut The miseduction of Lauryn Hill, un disco que salió en 1999 y fue muy elogiado por su mirada afro del feminismo de la época.

