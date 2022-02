¿Por qué Melissa Martínez quería morirse a los 35 años?

.Publicidad.

“Yo me creía un poco adiomedada” así inició Melissa Martínez cuando le preguntaron en REDMÁSTV sobre su deseo de morir joven. “Yo la verdad siempre que visualizo mi muerte veo a mis amigas muy jóvenes y no sé por qué, no es un tema al que le tengo miedo” confesó la presentadora deportiva que además agregó en su momento que nunca se ha imaginado su vejez y que aproximadamente a los 34 o 35 años se despediría de la vida.

Por su deseo, y motivación de su amiga y colega Carolina Soto, la presentadora también tomó una decisión importante sobre sus órganos. “En estos días le dije a mi mama que estoy dispuesta a donar todos mis órganos, todo lo que sirva, la donación de órganos es muy importante. Sobre mi deseo de morir joven mi mamá me dijo que puede ser una consecuencia de que he vivido muy rápido y he cumplido muchos sueños” finalizó. Han pasado tres años desde esa entrevista, Melissa actualmente luce más viva, exitosa y feliz que nunca.

