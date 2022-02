El desastre que Ramón Jesurún y Alvaro Gonzalez causaron en la Selección Colombia

.Publicidad.

El poder de Ramón Jesurún y sus compinches de la junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol es tan grande que, ni aún siendo condenados por el escándalo de la reventa de boletas, tienen la vergüenza de renunciar. Siguen ahí como si nada, manejando los hilos del fútbol colombiano y haciendo ver a todos que nada pasó pese a ser ya multados a pagar millonarias sumas del dinero por las boletas revendidas.

Con este tipo de gente a la cabeza de la Federación no puede salir nada bien, y prueba de eso han sido las decisiones tomadas desde arriba que son claves para entender por qué a día de hoy Colombia está por fuera del Mundial de Catar. A Pékerman finalmente lo aburrieron para hacerlo renunciar porque ni a ellos les gustaba que fuera tan hermético con la prensa. Lo peor no fue hacerlo ir sino el no tener un plan o un candidato listo, solo lo sacaron porque se aburrieron de él y ya.

-Publicidad.-

El que tuvo que llegar a ser un técnico interino fue Arturo Reyes de la sub-20. Sin ningún mérito terminó dirigiendo por dos meses y algunos se atrevieron a decir que se quedara como técnico por cuatro amistosos que se jugaron, pero finalmente trajeron a Queiroz, un entrenador europeo con nuevas ideas pero que no convenció a los jugadores. Ellos y la prensa se fueron con toda contra un técnico al que por lo menos se le reconocía una idea de juego y unos principios, no como Rueda en estos momentos.

Se inventaron mentiras como que 'ese' estilo de Queiroz no era la identidad de nuestro fútbol, que jugaba sin 10 cuando todo lo que hizo el portugués fue intentar potenciar a James, que jugaba sin ''laterales naturales' y más hasta que al final, tras la goleada 6-1 con Ecuador y la supuesta pelea con los jugadores, Jesurún y los directivos cedieron ante la presión y echaron a Queiroz. Todos estos malos tienen sus consecuencias y se están viendo a estas alturas: a punto de quedarnos sin mundial. Si no se clasifica echarán a Rueda y traerán a otro en su lugar, pero todo va a seguir mal mientras Jesurún, González Alzate y compañía sigan al mando de la Federación Colombiana de Fútbol.

Publicidad.

Vea también: