Por qué más de 500 mujeres embarazadas están en peligro de muerte cada semana en Colombia

Entre 2012 y 2025 se registraron en promedio 590 casos semanales de morbilidad materna extrema. Famisanar informa sobre síntomas, riesgos y cómo prevenirla.

La morbilidad materna extrema (MME) es el evento en el que una mujer casi pierde la vida, pero sobrevive a una complicación grave relacionada con la gestación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un estado en el que la paciente sobrevive a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación de la gestación.

Por su parte, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología precisa que se trata de una complicación grave que pone en riesgo inmediato la vida y exige atención urgente para evitar la muerte.

Las cifras de la morbilidad materna extrema en Colombia

Aunque convertirse en madre debería ser un proceso acompañado y seguro, las cifras muestran que para cientos de mujeres cada semana el embarazo se convierte en una situación límite. Entre 2012 y mayo de 2025, un promedio de 590 mujeres por semana estuvo a punto de morir por MME, según datos del Ministerio de Salud.

Durante el proceso de vigilancia epidemiológica se ha identificado que las principales causas de morbilidad materna extrema son los trastornos hipertensivos asociados a complicaciones hemorrágicas y los casos de sepsis, tanto de origen obstétrico como no obstétrico.

En cuanto a la edad, el mayor número de casos se ha concentrado en mujeres entre los 20 y 24 años. No obstante, históricamente, la razón más alta se registra en los extremos de la vida reproductiva: menores de 18 años y mayores de 35.

Signos y síntomas que requieren atención inmediata

Para la EPS Famisanar, reconocer las señales de alarma puede marcar la diferencia. Entre los síntomas físicos que requieren consulta urgente están:

Dolor de cabeza persistente.



Visión borrosa o con luces.



Fiebre igual o superior a 38 °C.



Dificultad para respirar.



Inflamación en cara, manos o pies.



Dolor tipo ardor en la boca del estómago.



Disminución de los movimientos del bebé.



Salida de líquido, sangre o moco por la vagina.



Contracciones antes de la fecha probable de parto.



También se consideran signos emocionales de alerta el llanto frecuente o tristeza persistente. Cualquier cambio brusco en el estado físico o emocional debe ser evaluado por personal de salud.

Factores que aumentan el riesgo de morbilidad materna extrema

Algunas condiciones incrementan la probabilidad de sufrir complicaciones graves. Entre ellas se encuentran enfermedades previas como obesidad, asma, afecciones cardiovasculares o alteraciones del sistema inmune.

El antecedente de tabaquismo, los embarazos múltiples y complicaciones como la preeclampsia también elevan el riesgo. Esta última, caracterizada por aumento de la presión arterial después de la semana 20, puede desencadenar hipertensión crónica, coágulos o accidentes cerebrovasculares.

Las mujeres con diabetes gestacional presentan mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad hepática grasa en el futuro.

Controles y prevención: la ruta para reducir riesgos

De acuerdo con Famisanar, la Ruta Materno Perinatal es el principal mecanismo para detectar de forma temprana factores de riesgo. Iniciar los controles antes de la semana 10 de gestación permite intervenir oportunamente y reducir complicaciones.

Durante el embarazo se realizan exámenes específicos por trimestre. En el primero se incluyen hemograma, pruebas para VIH y sífilis, glicemia, hepatitis B y ecografías iniciales. En el segundo trimestre se practica la prueba de tolerancia a la glucosa y ecografía obstétrica de detalle. En el tercero, se repiten tamizajes de infecciones y se evalúa la presencia de estreptococo del grupo B.

Además, se recomienda asistir a consulta preconcepcional si se planea un embarazo, controlar enfermedades preexistentes y seguir las indicaciones médicas sobre micronutrientes y medicamentos formulados.

Famisanar recuerda que también es clave acceder al Programa de Planificación Familiar y cumplir con el control posparto. Para más información, se puede contactar con la EPS en la Línea amable PBS: 307 8069, o a nivel nacional: 01 8000 116662. También puede visitar la página www.famisanar.com.co.

