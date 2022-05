¿Por qué las élites no soportan a Francia Márquez?

.Publicidad.

En el último mes, Francia Márquez ha recibido más de 550 ataques racistas en redes sociales y medios de comunicación. Una candidata vicepresidencial mujer, negra, de origen humilde, intelectualmente formada, significa ya de hecho un cambio profundo en Colombia. La profesora Ochy Curiel, doctora en antropología social, feminista y antirracista explica las razones por las que Francia levanta toda clase de odios y cómo Colombia sigue siendo un país racista:

Las 2 Orillas: Este año tenemos cuatro candidatas y candidatos afro a la vicepresidencia de Colombia. Para nadie es un secreto que esto ha sacado a la luz un racismo evidente en el país. ¿Se podría decir que Colombia es un país racista?

Ochy Curiel: Decir que Colombia es un país racista es algo abstracto. Yo prefiero decir que en Colombia hay mucha gente racista porque aquí también hay gente antirracista. Pero la gran mayoría de la gente en Colombia sí lo es y esto tiene origen en la colonización cuando los pueblos originarios eran considerados bárbaros por parte de los colonizadores y los africanos y africanas que trajeron como esclavos, eran tratados como animales. Esto implicó una deshumanización pues los colonizadores siempre se consideraron superiores racial y epistémicamente y eso se convirtió en la base de la modernidad occidental. Luego vino la independencia y los criollos quienes han tenido el poder hasta hoy, reprodujeron el racismo.

La identidad nacional se construyó con base en el mestizaje donde todas y todos supuestamente estábamos mezclados pero en la cúspide siempre estaban los europeos, los criollos blancos, hoy están los blancos mestizos mientras que los pueblos indígenas y afro han estado siempre en la base de la sociedad, sin privilegios, y siendo las principales víctimas de las desigualdades. Esto se ha ido transmitiendo a través de la tecnología del poder que son la escuela, la religión, las narrativas históricas que han creado una hegemonía cultural donde no solamente las elites piensan de esta manera sino también amplios sectores populares de la población.

Pensemos en la geopolítica de Colombia donde se dice que hay países de regiones, como el Pacífico y el Caribe que son asociadas a lo negro y a lo indígena, y dónde supuestamente existe una identidad particular y racializada. Pero hay otras donde no, como lo son las tierras altas, la región andina que se consideran blanco mestiza. Recordemos que Colombia tiene la segunda población afrodescendiente más grande de América Latina y que solo hasta la Constitución del 1991 se empezó a reconocer. Pero eso no significó que allí se hubiera terminado el racismo, ¿quiénes son hoy los y las más afectadas por la política neoliberal, el extractivismo, la guerra, el despojo. Los pueblos afro y los pueblos indígenas. Entonces, por supuesto que en Colombia hay racismo y eso se ve reflejado en este momento de las elecciones.

Que hoy hayan cuatro candidatas y candidatos afro a la vicepresidencia no es una casualidad, como tampoco ha sido una casualidad que se hayan elegido mujeres afro para altos cargos de gobierno como el Ministerio de Cultura. Pareciera que lo que se quiere es cumplir con un mensaje de inclusión en términos étnicos, casi que una instrumentalización de las personas negras.

Por supuesto que hay instrumentalización pero es más complejo que eso. Decir que hay instrumentalización implicaría decir que estas personas no piensan por sí mismas y yo creo que es parte del racismo pensar que simplemente son y han sido instrumentalizadas. Por un lado, la lógica del multiculturalismo de Estado que es totalmente liberal y empieza en los años noventa busca la inclusión y la diversidad porque de cierta manera le da legitimidad en términos sociales. Pero hay que decir que esos candidatos y funcionarios públicos han tomado decisiones, no les han puesto un arma para que acepten los cargos.

La situación actual responde a una política de incluir la diversidad aunque sea entre comillas, una diversidad que históricamente se ha definido como la diferencia como lo son la gente afro, la gente indígena, las mujeres, las personas de disidencias sexuales que no responder a un paradigma moderno que es del hombre moderno, heterosexual, católico, etc. Entonces por supuesto tiene que ver con incluirlas en este aparato que es racista, es sexista, es heterosexista. Pero recordemos también que esta política ha estado cruzada por las luchas indígenas y negras entonces no es solamente que se está instrumentalizando a las personas sino que es mucho más complejo que eso. Ahora en las elecciones no es casual que haya muchos candidatos y candidatas negras a la vicepresidencia. Esto tiene que ver con esa complejidad.

Las 2 Orillas: En Las 2 Orillas, diseñamos el Racismómetro para monitorear los ataques diarios que se le hacen a los y las candidatas afro en las redes sociales y en los medios de comunicación. A un mes de haber lanzado la herramienta, Francia Márquez ha recibido más de 500 ataques según la información recopilada por la empresa Siglo Data. ¿Por qué cree que Francia Márquez le incomoda tanto a la gente mientras que los otros candidatos no despiertan tanta molestia?

Ochy Curiel: Francia Márquez es una mujer negra empobrecida, es el tipo de personaje que las elites no quieren. Ella representa el sujeto de la matriz de opresión. No es posible para la élite de este país y para mucha gente, pensar que una mujer negra con los orígenes de Francia pueda ocupar cargos públicos porque el poder ha estado concentrado en las élites blancas y blanco mestizas. Además, Francia es la que enfrenta a las élites de este país con nombre y apellido, tanto a nivel de cargos que ocupan en el Estado como de aquellas élites que promueven ciertas multinacionales.

Francia se enfrentó con la comunidad de Suarez, Cauca a las multinacionales y a la minería ilegal. Por otro lado, Francia tiene un proyecto político claro en el que cuestiona las desigualdades del país en torno a lo que produce el racismo, el sexismo, el heterosexismo. Ella de alguna manera enfrenta todos los males de la sociedad y yo creo que eso le molesta a las élites. Y por último, ella es la que tiene más posibilidades de ganar en las elecciones y por supuesto, eso a la gente que no está de acuerdo con el proyecto del Pacto Histórico le molesta y reacciona de muchas maneras, una de ellas es con racismo. El resto de los candidatos y candidatas forman parte del status quo pues aunque sean afrodescendientes representan también de alguna manera las ideas de esas élites como lo hemos visto en esta contienda electoral.

Las 2 Orillas: Existen distintos tipos de racismo, uno de ellos es el racismo cotidiano y tiene que ver con eso que creemos “normal” porque se repite constantemente en la calle con cuando decimos que alguien trabaja como negro para vivir como blanco. De ese racismo cotidiano viene el hecho de creer que Francia Márquez estaría mejor como vendedora de mochilas o como cocinera. ¿De dónde viene ese comportamiento como sociedad?

Ochy Curiel: Yo creo que es un pensamiento racista que tiene que ver con los efectos de la esclavitud donde se asume que todas las mujeres negras naturalmente tienen que estar en el servicio doméstico pues ese es el lugar social que se les ha asignado. Obviamente muchas lo hacen porque no tiene otras posibilidades, no es casual que la mayoría de las personas que hacen el trabajo doméstico sean mujeres negras, campesinas, populares, indígenas en muchos países de esta región. Pero creo que éste debería ser visto como un trabajo digno porque sin ellas mucha gente no come, sin que ellas limpien, muchas personas no lo hacen. Pero también no hay que desconocer que hay muchísimas mujeres indígenas, negras, populares, indígenas que no hacen trabajo doméstico, que hacen otra cosa.

Este pensamiento de que la gente indígena, la gente negra, sobre todo mujeres, no tiene derecho a vivir dignamente y haciendo otros trabajos, tiene que ver con el racismo estructural. Obviamente que hay un racismo cotidiano que se expresa todos los días en el lenguaje, cuando por ejemplo decimos mercado negro en vez de decir mercado ilegal, las aguas negras en vez de decir aguas recicladas. Lo mismo pasa con el imaginario de muchas religiones judeocristianas que han tenido que ver con la esclavitud y el colonialismo, donde todo lo bueno, desde la paz hasta Dios, parece ser blanco mientras que el demonio tiene que ser negro, la muerte es negra. Estas cuestiones simbólicas forman parte del imaginario racista.

Y por supuesto, también las agresiones que se viven en la calle todo el tiempo. Agresiones verbales, insultos, las insinuaciones, es también es racismo cotidiano. Pero lo peor de esto es que mucha gente no tiene consciencia del efecto negativo a la dignidad de las personas que son víctimas de este racismo. Es un trabajo bastante fuerte el que tenemos que hacer desde todos los ámbitos, educación, medios de comunicación, en las familias, porque es un racismo cotidiano que tiene un alto impacto en la vida de la gente que es víctima de él.

Las 2 Orillas: Hablemos del racismo biológico que significa, por ejemplo, que Marbelle le diga a King King a Francia Márquez, y que además el boom que tuvo este mensaje en redes sociales demuestre una actitud colectiva frente al racismo. ¿Todos los sentimientos que despierta Francia tiene que ver con que ella particularmente demuestra una postura radical frente a muchos temas que le incomodan a cierto sector de la sociedad?

Ochy Curiel: Esto tiene que ver con nuestra historia como continente, como región. Tiene que ver con la esclavitud y el colonialismo. La gente cree que existe la raza pero la raza no existe, eso ha sido demostrado científicamente y sin embargo la gente sí cree que existen razas, y razas superiores y razas inferiores. Una de las razones en términos históricos es lo que se ha llamado determinismo biológico, es decir que por el hecho de tener cuestiones fenotípicas entonces hay unas cualidades morales e intelectuales que corresponden a esa raza superior o inferior. Por ejemplo, lo que se llama el racismo científico tiene que ver con autores como Darwin, Lineo, Spencer quienes empezaron a sustentar sus ideas en que existían diferencias basadas en la sangre, los genes, el tamaño del cráneo, el color de la piel. Estos científicos que además eran racistas pues por eso establecieron esas diferencias, empezaron también a relacionar el racismo biológico con la animalización, a considerar a la gente que tiene color de piel negro con los animales. Eso que venía desde el colonialismo se fortaleció en el siglo XVIII con el racismo científico.

Por eso no es casual que así como Marbelle haya mucha gente que piense que las personas negras son lo más cercano a lo animal. Es pensar que son bárbaros, mientras que la gente blanca o blanco mestiza son los “civilizados”. Hay una relación entre la animalización y la deshumanización, dos elementos centrales que siguen sustentando el racismo. Es lamentable que a estas alturas haya mucha gente pensando eso para deshumanizar a la gente por su color de piel, por su nacionalidad, por su espiritualidad, etc. Creo que desgraciadamente tenemos un racismo estructural en muchos lugares del mundo que se está fortaleciendo y que todos los que somos antirracistas tenemos la responsabilidad de combatir desde diferentes lugares.

