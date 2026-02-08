Por qué la mejor chef de Colombia quiere estrenarse en la política y llegar al Congreso este 8 de marzo

Leo Espinosa elevó la cocina típica a gourmet; en su restaurante ha sentado al poder y desde la Cámara quiere impulsar a Bogotá como capital gastronómica

Hace 20 años Leonor Espinosa abrió el primer restaurante de comida local colombiana, sofisticada en su preparación y en la presentación, esmerada para que fuera lo mejor de mejor. Empezó su recorrido hasta llegar a la cumbre y ser considerada una de las grandes chefs del mundo y su restaurante Leo, uno de los 50 mejores del mundo.

Abrió un camino que otros han seguido. Llevó a la excelencia sus platos elaborados con ingredientes colombianos y llevó a sus comensales a descubrir sabores en un menú original tanto en su contenido como en su presentación porque allí estaba presente el bueno gusto de una artista creativa como es la sucreña Leonor Espinosa quien además de economía estudió Bellas Artes y sabe combinar colores, con sabores y texturas para que la estética esté siempre presente.

Rompió paradigmas culinarios como quiere hacerlo en la Cámara de Representantes por Bogotá a la que aspira a llegar con el # 101 como cabeza de lista por el Partido liberal para también ayudar a convertir a Bogotá en un gran destino gastronómico, como lo ha demostrado con Leo, cita obligada de los extranjeros que buscan comida típica gourmet.

Conoce a los políticos, los ha tenido a manteles, pero también conoce al país, las tradiciones, la cultura, porque lo ha recorrido a fondo; ha compartido con las cocinaras en fogones humildes, gracias a la FundaLeo, la fundación que creo casi que simultáneamente con el restaurante para poder estudiar, profundizar, viajar y conocer el país en su riqueza y diversidad, porque cree en una gastronomía para el desarrollo.

“La gente tiene que volver a sentarse a la mesa a conversar, a saborear el país y a proponer recetas que le ayuden al empleado, al emprendedor y al empresario que está muy ahogado”. La política está para plantear soluciones dice entusiasta en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

