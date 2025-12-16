- La carne de res y su poder protector para enfrentar el envejecimiento

Estudios citados por expertos y el Comité Técnico-Científico de Fedegán destacan los beneficios de la carne para la salud, la inmunidad y la vejez

McMaster University, ubicada en Canadá, publicó hace unos años un artículo acerca del consumo de carne y reveló que esta proteína tiene un aminoácido que ayuda a los seres humanos cuando llegan las enfermedades producto de la vejez: demencias seniles, alzhéimer, párkinson y problemas vasculares.

| Le puede interesar: Por qué la leche y los lácteos pueden ayudar a bajar de peso y mejorar el rendimiento físico

El médico Camilo Hernández Rubio, especializado en Medicina Interna y Cardiología, se refirió a este estudio y a la importancia del Comité Técnico-Científico creado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para informar a los consumidores de carne y leche de manera científica y no con especulaciones que circulan en redes sociales e internet.

Camilo Hernández Rubio, médico especializado en Medicina Interna y en Cardiología. Integrante del Comité Técnico-Científico de Fedegán-FNG.

De acuerdo con su experiencia como médico, ¿por qué es importante la conformación de un Comité Técnico-Científico en Fedegán-FNG?

Este Comité Técnico-Científico es sumamente importante por tres razones: primera, por el norte que tiene de puntualizar sobre los beneficios del consumo de la carne, sus nutrientes y lo que permite esta proteína al consumirla; segunda, aportar por qué la carne no produce ningún daño o alteración en el organismo; tercera, porque el consumo de carne permite ganar ventajas inmunológicas.

¿Considera que es una manera de incentivar a los ganaderos colombianos?

Estoy motivado con este comité técnico científico porque Fedegán, el gremio cúpula de la ganadería, está protegiendo a los campesinos, a aquellos que no se pueden manifestar, con nosotros ya que manejamos información científica.

El gremio que apoya y fomenta la producción y el consumo de carne y leche en Colombia también protege a sus ganaderos.

¿También es una protección para los consumidores?

Es una protección para la gente, para los consumidores, porque este Comité Técnico Científico les brinda la oportunidad de tener un conocimiento y que decidan consumir de manera informada. Comer carne es vida, eso es muy importante.

¿Cuáles son los beneficios del consumo de carne?

En 2016 se publicó un artículo en Barcelona acerca del consumo de carne. Lo realizó McMaster University. Esta investigación destruyó algunos mitos de la carne. Por ejemplo, reveló que esta proteína no produce ningún daño en cuanto a enfermedades y tiene triptófano, un aminoácido que ayuda en algo que nos golpea mucho con el transcurso de los años, las demencias seniles, alzhéimer, párkinson y eventos vasculares.

¿Es como un mecanismo de defensa para la vejez?

La carne es la única proteína que lo puede conferir. Entonces, en las personas de la tercera edad es necesario que la tengan. Se adquiere desde la infancia y en la senectud este aminoácido será un mecanismo de defensa.

El consumo de carne de res trae consigo grandes beneficios, esto es gracias a las vitaminas, minerales y aminoácidos que se adquieren al consumir este alimento.

Consumir carne de res mejora tu rendimiento diario

El consumo de carne de res trae consigo grandes beneficios, esto es gracias a las vitaminas, minerales y aminoácidos que adquieres al consumir este alimento. En este artículo aprenderás cómo esto puede mejorar tu rendimiento diario.

De acuerdo con Ana María Ángel, presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas (COLNUD), la carne de res, además de ser un alimento lleno de sabor y fácil de preparar, está, por ejemplo, lleno de sarcosina, un aminoácido que favorece la producción de glóbulos rojos, mejora los músculos y es una abundante fuente de energía.

“Si a lo anterior le sumas el hecho de que la carne de res también es una fuente de vitamina B6, la cual mejora la respuesta inmunológica del organismo y aporta a tener una buena salud física, podrás darte cuenta de que los beneficios de la carne de res vienen por muchos frentes”, añadió la experta.

Ana María Ángel, presidenta del Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas (Colnud).

Otro claro ejemplo es la presencia de carnitina, un componente que estimula la producción de aminoácidos, acelera el proceso de oxidación de ácidos grasos para generar más energía, reduce el tejido adiposo y aumenta la quema de calorías. Al mismo tiempo, la proteína presente en la carne aporta al funcionamiento de los músculos. El alto contenido de potasio, magnesio y zinc potencian el crecimiento, aumentan la fuerza y aceleran la síntesis de proteína.

Ana María Ángel añadió que todo esto, sumado a una dieta balanceada, mejora la calidad de vida de cualquier persona. Si tienes más energía, fuerza y quemas calorías, no estarás cansado y podrás aumentar el ritmo de tu rutina diaria. Si, además, vas al gimnasio, podrás ver grandes cambios en el crecimiento muscular y la pérdida de grasa.

En general, gracias a la presencia de vitaminas, minerales y aminoácidos, la carne de res te brinda todas las herramientas para tener un estilo de vida sano y balanceado. Por ejemplo, el ácido linoleico presente en la grasa de la carne ayuda a que los tejidos se recuperen después de una sesión de entrenamiento fuerte. Por otro lado, la vitamina B12 es esencial para oxigenar todo el cuerpo y así evitar lesiones.

“La carne de res es un alimento muy completo. Sus beneficios están presentes en cada una de las vitaminas que le aporta a tu cuerpo y la manera como el mismo reacciona es bastante clara. No importa la presentación, aunque se recomienda que sea a la plancha o al horno y se eviten los fritos, la carne de res siempre será una gran opción para obtener todo lo que tu cuerpo necesita para trabajar a toda máquina”, concluyó.

*Con información suministrada por Fedegán

| Lea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.