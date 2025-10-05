Por qué la caleña Catalina Martínez fue escogida por Time como una de las 100 líderes jóvenes de hoy

En un reconocimiento que celebra su liderazgo e impacto global, Catalina Martínez Coral, una lideresa social caleña, fue incluida por la publicación estadounidense en su especial “TIME100 Next 2025”, la lista que destaca a las figuras emergentes que están transformando el mundo.

Con este reconocimiento la influyente revista TIME resalta no solo los logros personales de Catalina Martínez , sino también el vigor de las alianzas y movimientos que ha construido en América Latina y más allá, en defensa de los derechos reproductivos y de los derechos última generación de las mujeres.

“Una voz firme con un corazón comprometido” es el título que la publicación, una de las más influyentes del mundo, le reserva a su perfil. La revista subraya lo que distingue a Martínez Coral: su enfoque integral, colaborativo y profundamente humano. Destaca que ella ha sabido combinar estrategia, visión y valentía con algo aún más esencial: “un buen corazón.”

Aquí los escogidos por Time

Como vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe la joven lideresa ha impulsado una red de movimientos feministas y esfuerzos legales que buscan garantizar la autonomía reproductiva y la justicia para mujeres y niñas en toda la región. Su lucha comenzó como una defensa del aborto en condiciones excepcionales e influyó incluso en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la materia.

Uno de los casos más relevantes que TIME resalta es su trabajo en la campaña “Niñas, No Madres”, que llevó litigios ante instancias internacionales en nombre de niñas en Ecuador, Guatemala y Nicaragua que fueron obligadas a continuar embarazos tras sufrir abuso sexual.

Ha sido tal la proyección de su obra que en este 2025 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió fallos históricos en estos casos, estableciendo precedentes para más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reafirmando el acceso a servicios de salud reproductiva y la protección contra la maternidad forzada.

Tras la decisión, Martínez Coral expresó con esperanza: “Ahora, en lugar de ser madres, las niñas podrán soñar.”

Un reconocimiento que trasciende fronteras

La revista también reconoce su capacidad para construir alianzas y unir causas feministas en distintos países. Su liderazgo ha tejido redes con organizaciones como Surkuna, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), OSAR y Planned Parenthood Global. Así ha sabido demostrar que las victorias en derechos humanos son siempre colectivas.

Ser parte del TIME100 Next no es solo un logro individual; es una señal de que el mundo está mirando y escuchando a voces como la de Catalina Martínez Coral. Su inclusión amplifica el mensaje de que la justicia reproductiva no es un tema local, sino una causa global de derechos humanos.

En definitiva, este reconocimiento no solo celebra a una líder, sino que también da visibilidad a las comunidades que representa y al movimiento que está ayudando a transformar. Y es que alrededor de su nombre y de su obra se ha generado toda una escuela de pensamiento.

Catalina Martinez formó parte del movimiento Causa Justa que contribuyo

a lograr la despenalización del aborto en Colombia

En Colombia se le reconoce a partir de las demandas que llevaron a la despenalización

del aborto en 2022, como conductora del Movimiento Causa Justa.

|Puede también interesarle: Las mujeres de Causa Justa y un jóven abogado lograron despenalizar el aborto en Colombia

El reconocimiento de TIME se suma a los que ya le habían hecho organizaciones como

el Aspen Institute y Vital Voices.

Para ella, todavía hay mucho camino por recorrer, pues dice que aunque Colombia ha avanzado en materia de derechos reproductivos, aún persisten retos culturales y legales para garantizar el acceso efectivo y expedito a ellos.

Por eso promueve la solidaridad entre organizaciones y movimientos feministas para

lograr avances más significativos en el subcontinente latinoamericano.





Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.