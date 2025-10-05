El material que reemplazo la madera para puertas y muebles y volvió millonarios a los dueños de Madecentro

Hace 25 años Dimas Tobon y cinco socios fundaron la fábrica en Medellín que hoy tiene 220 puntos de venta y facturaron el año pasado más de medio billón de pesos

Fue en Medellín hace 25 años donde 5 amigos con Dimas Tobon a la cabeza decidieron importar un material que ya era furor en el mundo y que permitirá producir de manera masiva y por lo tanto a precios exequibles puertas, muebles y accesorios con apariencia de madera. Los tableros aglomerados se convirtieron en la materia prima idea para las soluciones para los nuevos apartamentos que se multiplicaban en las ciudades de Colombia.

Nació Madecentro en el 2021 y ya cuenta con 220 puntos de venta en Colombia, generando 5,000 empleos directos cuyas ventas el año pasado alcanzaron los $845,223 millones, bajo la dirección de su fundador Dimas Tobon. Aprendió del negocio durante 21 años en Districondo, su tío que producía para el mercado mayorista, y la novedad estuvo en ofrecer no solo tableros como materia prima sino servicios de diseño y soluciones personalizadas para los clientes.

En 2003, la compañía amplió su negocio con la creación de RTA Design, una empresa de fabricación de muebles listos para armar ubicada en Yumbo, Valle del Cauca. RTA Design se ha consolidado como el mayor productor y exportador de muebles del país. Actualmente, la planta de Yumbo tiene una capacidad productiva de 100,000 muebles al mes. Esta cifra se complementa con la producción de una segunda planta en Yumbo (20,000 unidades) y otra en Turbaco, Bolívar (30,000 unidades), las cuales fabrican muebles para salas de estar, oficinas, dormitorios, baños y cocinas.

Los productos de RTA Design se comercializan a través de las páginas web de grandes almacenes como Falabella y Sodimac, y a nivel internacional, a través de plataformas como el portal de Walmart. La compañía también cuenta con centros de distribución en Estados Unidos, Chile, Perú y España. En 2022, Analdex y Procolombia le otorgaron el Premio Nacional de Exportaciones en la categoría de E-commerce Transfronterizo, reconociendo su plataforma electrónica, inversión en innovación y tecnología, y su estrategia de internacionalización.

En 2023, Madecentro incursionó en la comercialización directa y creó su propia cadena de almacenes especializados. Las primeras tres tiendas se inauguraron en Bogotá, con una propuesta que ofrecía servicios de diseño y atención tanto a clientes mayoristas como minoristas. En 2007, cinco años después, la empresa abrió su primer almacén de gran superficie en el sur de Colombia, dirigido a los mercados de Cali y Pereira.

A partir de 2011, Madecentro inició un proceso de integración con Districóndor, una empresa con 48 años de experiencia en el sector. La fusión se consolidó dos años después y fue considerada como "la movida empresarial del año" en el sector. Esta unión permitió que Madecentro se consolidara como la mayor red nacional especializada en productos y servicios para la industria del mueble y la madera, manteniendo a Districóndor como una de sus marcas de comercialización.

Para fortalecer su compromiso con la industria, Madecentro estableció en 2012 una alianza estratégica con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Bogotá y Medellín, creando el Centro de capacitación Amigos Madecentro. Además, lanzó el programa "Tu Carpintero", que actualmente cuenta con 3,000 carpinteros afiliados.

