- El gobernador de Antioquia le apostó al software israelí de la empresa Carbyne que integra más de 3.500 cámaras

Sin consideraciones sobre la tensión mundial por la cruenta guerra en Gaza que en Colombia por decisión del Presidente Petro y en protesta a las actuaciones del Presidente Netanyahu llevó a la ruptura de relaciones con Israel, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, siguió adelante con la alianza con la empresa israelí-estadounidense Carbyne para mejorar la seguridad de los 125 municipios del departamento.

Esta semana oficializó la puesta en marcha de un nuevo sistema de vigilancia cuya integración esta a cargo del software de la empresa israelí-estadounidense Carbyne. Esta tecnología será la encargada de coordinar la atención a las emergencias detectadas por las 3.762 nuevas cámaras que monitorean los 125 municipios del departamento. El software, implementado en el Nodo Departamental, permite acceder a los teléfonos de las personas que llaman a la línea de emergencias. Esto no solo para georeferenciación, sino que permite ver a través de las cámaras de los teléfonos en tiempo real, lo que ayuda a orientar a la persona y ponerla a salvo mientras llega la ayuda oficial.

Carbyne fue fundada en 2015 por Amir Elichai después de que él mismo fuera víctima de un robo en una playa y se diera cuenta de las deficiencias en los sistemas de emergencia. En ese momento, descubrió que los servicios de emergencia no podían verificar su ubicación ni enviarle ayuda de forma inmediata. Con la misión de cerrar esa brecha tecnológica, Elichai, junto a sus cofundadores Alex Dizengof y Yony Yatsun, lideró la creación de Carbyne.

Alex Dizengof director de tecnología, Amir Elichai CEO y Yony Yatsun arquitecto de software

Carbyne, con sede en Nueva York y operaciones de Investigación y Desarrollo en Tel Aviv, Israel, es hoy en día un proveedor líder mundial de soluciones de comunicación de emergencia basadas en la nube, con operaciones en más de 300 sitios, seis países y un impacto en más de 250 millones de personas,. La plataforma permite a los servicios de emergencia recibir videos, ubicaciones y otros datos en tiempo real de los ciudadanos, mejorando la respuesta a emergencias en todo el mundo.

Entre sus socios además de sus fundadores Amir Elichai, actual CEO y Alex Dizengof su director de tecnología, participan un gran número de inversores como AT&T Ventures, Axon Enterprise, Cox Enterprises, Valor Equity Partners y Founders Fu. El pasado julio cerró una nueva financiación de USD 100 millones para continuar su expansión mundial.

La inauguración de este sistema coincide con el enfrentamiento en redes sociales entre el gobernador Rendón y el presidente Petro en los últimos días, por la crisis de seguridad en el país en el departamento que no da tregua va la atención constante que está prestando el presidente Petro al conflicto en Gaza.

A lo que se suma, la orden dada por el presidente Gustavo Petro de la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío. La reciente denuncia del Tratado de Libre Comercio con Israel, no afecta los negocios individuales, además de que tomará tiempo y poco posible en lo que resta del gobierno del presidente Petro.

Presidente, mientras Usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven Teniente en Anorí y tres soldados están heridos.



Se lo digo en español: el tiempo de su gobierno se acabó. https://t.co/tNWFau9Gg3 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 1, 2025

