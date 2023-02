¿Por qué el presidente Petro llama a la calle el 14 de febrero?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿Cómo explicar una situación tan excepcional en la vida del país?

Si el presidente Petro esta llamando a la calle, está diciendo que hay una incertidumbre por las mayorías necesarias en el Congreso, para ser aprobadas las reformas sociales de salud, laboral y pensional.

Y eso ha sido evidente en las últimas semanas. A pesar de que muchos reclaman que exista un articulado, los poderes económicos, políticos y mediáticos, no han escatimado oportunidad y espacio, para unas, aduciendo meras formalidades, no hay articulado, y otras, conocedores del contenido sustancial de la reforma, eliminar las EPS, arremeter contra dicha reforma a la salud.

Así, sin conocer el articulado, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha escrito 4 páginas en contra de la reforma y las ha filtrado a los medios. El director del liberalismo César Gaviria prepara un documento de 60 páginas mostrando la inconveniencia de la propuesta de la ministra Corcho. El expresidente Uribe trina y señala 16 puntos en contra de la reforma. Exministros de Salud expresan su inconformidad por cambiar la estructura actual. El presidente del Senado y miembro del partido de gobierno del Pacto Histórico no duda de la inconveniencia de acabar con las EPS y todos los grandes medios de comunicación no paran de repetir lo innecesario e indeseable de la reforma , sobre la presunción según todos ellos, que no se puede reformar lo que ha estado funcionando bien, si acaso unas modificaciones cosméticas, pero nunca acabar con las EPS.

Y se ha conocido también, opiniones muy críticas del empresariado, sobre la reforma laboral y pensional.

Esto muestra, que esta discusión pública, será la antesala a lo que se desarrollará, ya con articulado, sobre estas reformas.

Es evidente que quien define será el Congreso. De ahí entonces que el gobierne anime una participación y respaldo a sus reformas en la calle.

La calle y la plaza pública, una en el estallido social y la otra en las multitudinarias expresiones en la campaña electoral pasada, definieron la nueva situación con el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro.

Y a eso es a lo que quiere acudir Petro con el llamado a la movilización social del 14 de febrero.

No se trata de imponerle al país nada que el Congreso no apruebe, pero si presionar a la coalición del Acuerdo Nacional, para que respalde y apruebe las reformas sociales, en el entendido de que ellas están debidamente proclamados en el programa de gobierno que Petro inscribió en la Registraduría y por el cual votó la mayoría del país.

Y eso es lo que se quiere hacer notar. No hacerlo, sería renunciar y por tal darle la espalda a la ciudadanía que respaldó dicho programa.

Ahora, es evidente que esta situación muy especial de que un presidente haga este tipo de convocatorias, no tiene antecedentes en la vida del país.

Regularmente, los presidentes neoliberales proponen una cosa y terminan haciendo otras. Recuerden en la campaña electoral del presidente Iván Duque, cuando señaló en miles de vallas a lo largo y ancho del país, de "menos impuestos, más salario mínimo, para un país más solidario".

El gobierno de Duque mostró todo lo contrario. Menos impuestos, sí, pero para los megarricos y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Y para los ciudadanos de a pie una regresiva reforma tributaria presentada por el minhacienda Alberto Carrasquilla, que imponía mayores impuestos al ciudadano de a pie por el regresivo aumento del IVA. Por ello la movilización social fue propuesta por quienes irían a padecer semejante despropósito, los trabajadores y diversas ciudadanías, que al final logró que el gobierno la retirara.

Y conociendo el poder de la calle y la plaza pública es que diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, han decidido acompañar el llamado del presidente Petro y por tal acudirán el 14 de febrero a las plazas públicas de todo el país.

Todo con el objetivo, de que esta esperanza de cambio, contenida en las reformas sociales puedan ser aprobadas y por tal atender las necesidades de la población en la forma de derechos que les han conculcado para convertirlos, el gran capital privado, en grandes negocios, que para ser rentables, obstaculizan el acceso a la salud, o no pensionan, o reducen los costos laborales.

Posdata: A la calle el 14 de febrero, por las reformas sociales del gobierno del cambio.

