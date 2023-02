Señoras… y señores

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En un chat de barrio nos comunicamos permanentemente en el vecindario, preguntamos recomendaciones de personas que presten sus servicios y sean garantía de cumplimiento, eficiencia y calidad. Funciona muy bien y es divertido ver opiniones y tendencias en temas controversiales de nuestra sociedad. Me enseña mucho.

Resulta que en estos días pregunté por alguien experta/o en sistemas de riego para viveros y jardín y nadie al parecer había contratado con ese fin. Un buen vecino de manera diligente creó un grupo de WhatsApp e incluyó a quienes nos habíamos mostrado interesadas (todas mujeres) y lo denominó “Riego”. El vecino nos mostró cuáles accesorios y dónde conseguirlos, yo a término seguido les conté que había contactado a un experto y entonces envía un video, que por razones de privacidad no inserto y me permito transcribir el contenido:

En un tonito condescendiente nos dice: “Señoras…miren…este tema es muy fácil… no sé si se justifica pagar a alguien por esto, este es un pedazo de una manguera común y corriente, que ese empalma a este accesorio, que lo venden, va pegadito a una manguera plana que tiene los huequitos para hacer el goteo, y finalmente lo terminan en otro accesorio que da el cierre. Si uno quisiera tener Ts las pone en cualquier parte, hace una T para salir y si por ejemplo quieren, el accesorio que les mandé para hacerlo automático y si no, de una canilla que abre y cierra. Punto. Es muy sencillo”. Negrillas mías para denotar el tema que me interesa señalar. No tengo idea de riegos, pero sí mucha de riesgos.

Una semana después, otra vez en el chat del barrio, este mismo vecino pone un video que reproduce una noticia de Caracol tv (https://noticias.caracoltv.com/colombia/ojo-mujeres-esta-es-la-senal-de-socorro-que-pueden-hacer-si-estan-en-peligro-rg10”, en el cual se habla de la señal que debemos usar las mujeres en el espacio público para pedir ayuda si estamos en riesgo de sufrir violencia machista y qué se debe hacer en ese caso si ves a esa mujer haciendo la señal de peligro. Además de dicho gesto y una rápida reportería acerca de qué tan conocida es, cuenta con una sucinta pero útil explicación de Beatriz Quintero, una reconocida feminista del país, directora de la Red Nacional de Mujeres. Búsquenlo, se los recomiendo.

Después de recibir los dos videos enviados por este hombre en una misma semana, me pregunté, ¿Será que él y las personas que accedemos a los dos mensajes establecemos alguna relación entre los dos temas?

Por un lado el tema del mansplaining (un hombre explica cosas a las mujeres, en tono condescendiente y apela a su conocimiento asumiendo que su audiencia, femenina, es ignorante). Es paternalista, condescendiente y obviamente inconsciente. Hubiera sido muy interesante si en ese chat incluyera hombres, puedo asegurar que no hubiera dado el consejo en ese tono ni hubiera usado las expresiones de desdén que usó. Este término acuñado en 2008 (http://rebeccasolnit.net/essays/) nombró un hábito común en muchos hombres de explicar condescendientemente lo que el explicador inoportuno supone que nosotras no sabemos. Te explican cosas aún si no te interesa o ya los sabes; interrumpe y habla de lo que él sabe; te da consejos que no has solicitado; te dice lo que tienes que hacer (ejemplo típico: cómo manejar, qué carril tomar, por dónde girar); incluso, llegar a poner en palabras de él lo que acabas de decir como si no habláramos el mismo idioma o no nos supiéramos explicar a sí mismas; interpretan nuestras ideas y emociones sin que se les solicite, o sin haber dicho todavía nada al respecto. A mí me parecen patéticos. Miro y callo. Por dentro siento vergüenza ajena y risa. Pero también preocupación porque sé que ésta es apenas una porción de tela envenenada de la gran sombrilla conocida en el mundo como machismo. Esa sombrilla incluye por ejemplo, además del mansplaining, el manspreading, la prostitución, los vientres de alquiler, el borramiento de las mujeres del escenario social y político, la explotación doméstica, el menor acceso a los recursos, la carga de trabajo, la brecha salarial y otras múltiples formas de desprecio y subordinación.

Los dos videos apuntan a la confirmación de una realidad ignominiosa para nosotras: existe un lugar simbólico para los hombres

Por el otro lado, un hombre, el mismo en este caso nos cuenta qué debemos hacer las mujeres si estamos en riesgo de sufrir violencia machista en el espacio público. Con la etiqueta (hashtag) #Señal de Socorro y la necesidad enorme que tenemos de defendernos, se creó esa señal para pedir ayuda, por el gran aumento de casos de dicha violencia durante el confinamiento, y después se ha generalizado a todos los espacios sociales debido precisamente a la perversa presencia del fenómeno.

Los dos apuntan a la confirmación de una realidad ignominiosa para nosotras: existe un lugar simbólico para los hombres. El bienhadado del conocimiento, la sabiduría y el desgraciado de la depredación de mujeres, el acoso y el abuso. En ambos las mujeres no somos dignas de respeto. Relegadas, infravaloradas e incluso deshumanizadas en el caso del acoso y el abuso de todo tipo. O estamos relegadas y no sabemos (incluso en el referido chat una de las vecinas es ingeniera), o estamos disponibles para ser utilizadas.

Jugando con las palabras “riego” y “riesgo”, riegan gasolina con su desprecio misógino y después nos dan la señal de fuego para defendernos del incendio que provoca la mecha encendida del deseo incontinente de poder y control.