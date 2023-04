¿Por qué Caracol y RCN no hacen producciones así? El éxito en el que se convirtió Pálpito

.Publicidad.

La televisión colombiana no pasa por su mejor momento y una muestra de esto es el bajo rating que tienen los diferentes programas. Aunque en redes es habitual ver comentarios positivos de la parrilla televisiva de Caracol y RCN, al final parece no ser suficiente para que tengan un número significativo de audiencia. A esto hay que sumarle la dura competencia que tiene con las plataformas de streaming, como Netflix; esta cuenta con el éxito de Pálpito, que estrena su segunda temporada.

Y es que, su primera temporada fue tan reconocida que rápidamente muchas personas se conectaron con esta historia. Ahora, tras una larga espera, la nueva temporada de Pálpito ha llegado a Netflix y en redes sociales se puede leer un gran número de comentarios halagando la serie. Y es que, a diferencia de las novelas de RCN y Caracol, quienes se conectan a disfrutar de la serie, pueden verla bajo su propio ritmo. Este tipo de cosas no suceden al ver las producciones de canales privados.

Es innegable que el trabajo que ha tenido la plataforma norteamericana con esta historia, es único; esto no quiere decir que las producciones de RCN y Caracol no tengan un riguroso trabajo, porque es así. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para superar a Netflix y Pálpito y su segunda temporada. Tal vez, es por esto mismo que estos canales han optado por vender sus historias a estas plataformas y lo más seguro es que al final tengan mejor resultado allí.

