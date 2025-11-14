El mágico cañón en el corazón del Meta al que solo se puede ir de diciembre a marzo

El Cañón del Guape y sus alrededores conforman un corredor natural único, ideal para viajeros que buscan destinos auténticos, aventura y paisajes inolvidables.

noviembre 14, 2025
Entre montañas andinas, bosques húmedos y el verde profundo de los Llanos Orientales, el Cañón del Guape se levanta como uno de los destinos más sorprendentes del Meta.

Sus paredes de piedra, piscinas naturales y nacimientos de agua conforman un escenario ideal para quienes buscan aventura y naturaleza. Si está planeando una escapada diferente, esta guía ofrece la información esencial.

¿Dónde queda y cómo llegar?

El cañón se encuentra en el municipio de La Uribe, Meta, a unas cuatro horas por carretera desde Villavicencio. Para llegar desde Bogotá, Medellín, Cali u otra ciudad, el primer paso es viajar a Villavicencio en avión o por tierra. Desde allí, la ruta continúa hacia La Uribe, ya sea en bus (con disponibilidad limitada) o en vehículo 4×4, la opción más cómoda y segura debido al estado variable del camino.

La mejor época para visitarlo

El acceso al Cañón del Guape es posible únicamente durante la temporada seca, entre diciembre y mediados de marzo. En estos meses el nivel del río disminuye, lo que permite recorrer el cañón con seguridad. Fuera de temporada el caudal aumenta y la visita se vuelve inviable, por lo que conviene planear el viaje a comienzos de año.

Actividades para disfrutar

1. Tubing en el Cañón del Guape

La actividad principal es el tubing, un descenso en flotador por un estrecho corredor natural rodeado de rocas, cascadas, pozos y aves. El recorrido suele extenderse por cuatro horas y cubrir cerca de 3,5 kilómetros, con rápidos y momentos de descanso para apreciar el paisaje.

2. Explorar Mesetas y el Cañón del Güejar

A dos horas del Guape se encuentra Mesetas, punto de acceso al imponente Cañón del Güejar. Allí es posible practicar rafting y contemplar las enormes formaciones rocosas del antiguo Escudo Guayanés, una estructura geológica que atraviesa buena parte de Suramérica. Es un complemento perfecto para quienes desean ampliar su experiencia en el Meta.

3. Visitar la Cascada Arenales

Otro atractivo cercano es la Cascada Arenales, una caída de agua de más de 90 metros que forma una playa natural ideal para descansar. El acceso requiere un desplazamiento en vehículo 4×4 y una caminata de aproximadamente hora y media, pero la vista final justifica el esfuerzo.

