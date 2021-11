¿Por qué Caracol no volvió a llamar a Ernesto Calzadilla para presentar Yo me llamo?

.Publicidad.

En 2011, Yo me llamo debutó en la televisión nacional y Caracol confió en el talento del actor venezolano para ser el presentador del reality. La fórmula Calzadilla y Amparo Grisales conquistó a la audiencia, que fiel al programa no se perdía ni una sola noche el coqueteo entre ambos personajes.

Durante 7 años, Ernesto Calzadilla fue el anfitrión por excelencia del programa de imitación y la gente se familiarizó tanto con él, que cuando fue reemplazado por Carlos Calero en 2019 todos se preguntaron por qué no había renovado su contrato con Caracol.

Resulta que Calzadilla pidió al canal un aumento del 10% en su salario. Algo no tan descabellado entendiendo el éxito que tiene el programa en las noches colombianas. Además de ser un porcentaje que habría prometido el canal. “No solicitamos nada más que lo que la producción había ofrecido” dijo Calzadilla.

Sin embargo, el canal no vio con buenos ojos ese cambio y no se llegó a un acuerdo económico. Incluso, cuando el actor aceptó estar en el programa sin recibir el 10% que pedía, el canal se echó para atrás en la negociación y finalmente no le renovó su contrato.

Según Calzadilla, había personas dentro del canal no querían que siguiera en el programa “No es un final deseado, ni merecido. No creo que hayan sido razones económicas, simplemente fue una decisión de la producción. Alguien no quiso que yo estuviera en esta temporada y lo logró”.

RCN no esperó la oportunidad de tener al galán en su programación y viendo que ya no tenia ninguna relación con Caracol, lo invitó a ser parte de MasterChef Celebrity, concurso que terminó ganando Carla Giraldo.

¿Un error de Caracol haber dejado ir a Calzadilla?

