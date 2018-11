¿Por qué cambiamos de planes y no presentamos El Silencio de los Fusiles en Guachené?

A Guachené llegamos llenos de expectativa. Nuestra intervención anterior, en Popayán, había sido un éxito rotundo: más de 400 personas habían llegado al Parque Caldas a ver El Silencio de los Fusiles. Todas las sillas estaban ocupadas, así que muchas personas vieron la película sentadas en los andenes, en morritos del parque, y en el piso de la plaza. Llegamos a Guachené contagiados de esa energía, esperando un resultado parecido en nuestra segunda intervención en el departamento del Cauca. Sin embargo, nos encontramos con un escenario completamente distinto.

Apenas empezamos a inflar la pantalla en la plaza, comenzaron a acercarse los niños, como pasa en casi todos los lugares a los que llegamos. Se quedaron con nosotros hasta que atardeció. A medida que iba oscureciendo llegaban más niños a los que les había llegado la noticia de que esa noche habría cine en la plaza. Sin embargo, los adultos no aparecían. Cuando era hora de comenzar la función, la mayoría de las sillas estaban ocupadas por jóvenes menores de 12 años.

Ya estamos acostumbrados a que las primeras filas siempre se llenan de niños, pero casi siempre llegan con algún familiar mayor de edad que se sienta con ellos. En Guachené, la mayoría de los niños estaban solos, y nos preocupaba que el contenido de El Silencio de los Fusiles, sin explicaciones ni contextualización, pudiera generar miedos o preguntas que quedaran sin responder. Por esta razón decidimos cambiar nuestros planes.

Natalia Orozco, directora del documental, tomó el micrófono y se acercó a la comunidad presente. Explicó que le preocupaba que el contenido del documental fuera muy fuerte para los niños presentes y dijo: “vamos a hacer un ejercicio de democracia. Como la mayoría del público son niños, les vamos a dar la opción de escoger entre El Silencio de los Fusiles o una película infantil que tiene un mensaje muy valioso sobre la familia”. Ganó la segunda opción.

Cuando comenzó la película, el equipo de Cine para Sanar se sentó en la parte de atrás de la plaza para hablar sobre lo que había pasado. ¿En qué habíamos fallado? ¿Por qué no llegaron adultos a ver el documental? Se nos acercó un profesor de la escuela con la respuesta. Nos dijo: “acá las noches son para bailar y cantar, no para ver películas del conflicto”. Además, mencionó que si bien Guachené formaba parte del corredor estratégico que usaban los narcotraficantes para mover drogas y armas entre departamentos, en el municipio no se había sentido el golpe de la guerra de la misma manera que en otras regiones del norte del Cauca gravemente afectadas. Según el profesor, había muy poco interés de parte de los guachenenceños por aprender sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

A la conversación se unieron otras profesoras que estaban sorprendidas con lo concentrados que estaban los niños con la película. Empezaron a hablar sobre cómo podían usar el cine a favor de la educación. Aunque no logramos nuestro objetivo inicial en Guachené, que era proyectar El Silencio de los Fusiles para la comunidad, nos reconfortó saber que a través de otra película habíamos logrado sembrar la idea de que el cine es una poderosa estrategia para transformación social.

En Guachené aprendimos que cada comunidad tiene sus procesos y sus formas de aproximarse a la realidad del país y de vivir el posconflicto. Mientras más y más personas se acercaban a ver la película infantil, pensaba en lo que me había dicho un señor aquella tarde: había sido la primera vez que en unas elecciones presidenciales los guacheneceños no vendían su voto. Esa noticia, aunque no tuviera que ver directamente con la firma de los acuerdos de paz, demuestra que la indiferencia no es absoluta, y que las cosas sí están cambiando.