- Por qué Andrés Parra no quería protagonizar Pablo Escobar; ella es la mujer que lo convenció

En el año 2012, a Caracol Televisión llegaba Juana Uribe, quien había comprado junto a Camilo Cano los derechos para TV del libro de Alonso Salazar, La parábola de Pablo Escobar. La idea era darle vida a un proyecto que contara la historia de este capo y las consecuencias de sus actos. En ese entonces, el presidente del canal era Alejandro Pérez Dávila, quien le dio un nuevo aire al rating y a las inversiones del canal en sus producciones. Entonces, en el mes de mayo de 2012, se estrenó Pablo Escobar, el patrón del mal, historia protagonizada por Andrés Parra.

Juana Uribe fue la productora de Pablo Escobar, el patrón del mal.

La novela tuvo una alta inversión, se dice que cada día de grabación costaba alrededor de 300 millones de pesos. Fueron 10 meses de rodaje, con un costo final de $25.046.753.940 de pesos colombianos. Sin embargo, esta inversión tuvo su fruto, convirtiendo la historia en una de las más exitosas de la televisión colombiana. Una de las claves de este éxito fue el actor Andrés Parra, quien personificó al narcotraficante como pocos lo han hecho. Sin embargo, el caleño nunca quiso este papel e incluso buscó maneras de rechazarlo en varias ocasiones.

Juana Uribe fue clave para que el actor no se negara a hacer el casting. Aunque la historia no terminó allí, pues Andrés hizo hasta lo imposible por no quedar, pero Juana ya sabía y entendía que él era el indicado para este personaje. El tiempo y el éxito de la novela le dieron la razón a esta mujer, que en ese entonces era la vicepresidenta del canal.

La jugada de Juana Uribe que convenció a Andrés Parra para audicionar en 'Pablo Escobar'

El caleño se preparó en la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre y llegó a estudiar en Clive Barker, Inglaterra. Se formó con grandes como King Miranda y Miguel Borrás, de Francia. Su carrera comenzó en el teatro, en obras como El hombre de la mancha y Tiempos de Fidel. Hasta que llegó su debut en la televisión, siendo parte de la novela Casados con hijos, donde tuvo una actuación especial. Sus participaciones comenzaron a ser más recurrentes y se perfilaba como uno de los actores más prometedores del país.

Andrés Parra en su papel de Pablo Escobar para la novela de Caracol Televisión.

En 2011, hizo parte de La bruja y Anestesia, donde interpretó a dos narcos. En La bruja, actuó con estrellas como Christian Tappan, a quien vio leyendo un libro de Pablo Escobar. Al preguntarle al respecto, se enteró de que estaban pensando en hacer una serie basada en la vida del narco. El caleño comentó: "pobre el que quede con ese papel", sin tener idea de que iba a ser suyo. Al poco tiempo, Andrés Parra fue contactado por Caracol, pues querían que hiciera un casting para este papel. Duró más de un mes sacándole excusas al canal para no presentarse.

Entonces, llegó la llamada de Juana Uribe, quien fue la productora de la serie. "¿Es que al señor toca mandarle una carta de invitación o qué, para que se digne a hacer el casting?", dijo ella. Esto convenció a Andrés de presentarse al día siguiente. No vio el video de referencia e incluso se quitó el bigote, pues no quería parecerse en lo más mínimo a Pablo Escobar. Hizo el mínimo esfuerzo y salió feliz, convencido de que no sería el escogido, pero Juana ya lo tenía fichado. Tres días después, recibió la llamada del canal felicitándolo por obtener el papel.

El gran éxito de la novela que catapultó al caleño al éxito internacional

A pesar de la resistencia de Andrés Parra, la novela hizo historia en Colombia. Tuvo un promedio de audiencia de 17 puntos y un share del 46,2%. Su primer capítulo se convirtió en el más visto en la historia de la televisión colombiana, marcando 26,9 puntos de rating. La historia de Pablo Escobar, el patrón del mal fue doblada al inglés e incluso cuenta con versiones en hindi y turco.

En su lista de galardones, destacan los Premios ACE, donde Andrés Parra ganó como Mejor Actor. También arrasaron en los Premios India Catalina de 2013, consolidando a la producción como una de las más importantes de la televisión nacional.

Tras participar en esta producción, Andrés Parra ha tenido la oportunidad de seguir con una carrera actoral de ensueño. El caleño llegó a estar en novelas como El señor de los cielos, María Magdalena, El robo del siglo y Los protectores. Hoy en día no sólo es estrella de la televisión colombiana, pues también ha llegado a sumarse a varias producciones de las plataformas.

