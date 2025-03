Juan Pablo Barragán, el actor que brilla con su papel de villano en Darío Gómez

.Publicidad.

A Juan Pablo Barragán lo hemos visto en incontables novelas de la televisión colombiana. Por años, ha demostrado tener el potencial para darle vida a todo tipo de personajes. En un mundo tan competitivo, el nombre de este bogotano ha logrado sobresalir, aunque no sea fácil. Uno de sus últimos papeles ha sido en la serie basada en la vida de Darío Gómez, el tan famoso 'Rey del despecho'. Allí, el actor cumple con un rol muy importante, interpretando a un familiar muy cercano al cantante que, aunque empieza siendo un gran amigo, termina dejándose dominar por la envidia.

El gran papel de Juan Pablo Barragán en la serie de Darío Gómez

Es raro ver a Juan Pablo Barragán en un papel de villano, aunque lo hace de manera magistral, como en todos sus papeles. Además, es curioso, pues este bogotano se ha caracterizado por ser una persona sencilla y con una personalidad muy agradable. Esto solo demuestra el gran trabajo de este actor, capaz de causar todo tipo de emociones en el espectador. Respecto a su papel en Darío Gómez, Barragán se encarga de interpretar a Julio Gómez, primo hermano del 'Rey del despecho'. Al inicio, era una persona confiable y con quien el cantante tenía una muy buena relación.

De hecho, el personaje de Juan Pablo Barragán acompañó por un tiempo a Darío Gómez, siendo testigo de sus primeros pasos en la música. Pero, conforme avanza la serie, muchos han podido notar el cambio drástico de este personaje. Dejó de ser un gran amigo para convertirse en uno de los villanos de la novela. Incluso, muchos espectadores han expresado su molestia y descontento con este personaje, que ha sido muy bien caracterizado por el bogotano. Como a muchos, la envidia de Julio Gómez pudo más que el cariño y amistad que tenía con el 'Rey del despecho'.

Aunque muchas de las actuaciones del elenco han sido aplaudidas, la serie no ha estado exenta de polémicas. Familiares del cantante han salido en defensa propia, asegurando que esta novela es malintencionada y no cuenta la verdad de los Gómez. Pese a esto, es innegable que los actores elegidos para este proyecto han realizado un trabajo de otro nivel, algo que no podemos dejar pasar.

