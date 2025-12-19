Los cinco peajes más caros del país que superan los $ 20 mil por trayecto

La ruta Bogotá- Villavicencio para llegar al oriente del país y el túnel de oriente que conecta a Medellín con el aeropuerto José María Córdoba son los más costosos

diciembre 19, 2025
Los cinco peajes más caros del país que superan los $ 20 mil por trayecto

A comienzos del año Invias autorizó en enero un aumento de tarifas del 30 % en 8 peajes claves del país, y luego en julio se permitió el alza en estaciones específicas. Después de éstos ajustes el peaje más costoso es de la ruta de conexión con Villavicencio en el Meta que se cobra en el punto conocido como Pipiral, a la altura del municipio de Restrepo y  su valor es de $ 26.400.

Peaje Departamento/RutaTarifa (Categoría I, aprox.)
PipiralVía al Llano (Meta)$26.400 - $26.893
Túnel de OrienteMedellín-Rionegro (Antioquia)$25.000
CisnerosVías del Nus (Antioquia)$24.600
AburráTúnel de Occidente (Antioquia)$24.170
Guaico Eje Cafetero (Caldas)$23.800

En Antioquia está el segundo peaje más caro del país para atravesar el llamado Túnel del Oriente, paso que se volvió casi que obligatorio para agilizar la llevada desde Medellin al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, conecta los dos lugares en apenas 18 minutos. Su precio es de $ 25.000; no obstante, los clientes miran el ahorro del tiempo y buen estado de la carretera como una compensación justa. El concesionario encargado se llama Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.

Concesión Túnel Aburra Oriente SA se conforma principalmente por Odinsa S.A., una filial del grupo Argos, la empresa tiene una participación de alrededor del 50%.

Si se mira el tercer lugar de los peajes se ubica el llamado el peaje Cisneros, también ubicado en Antioquia donde se cobra un total de $24.600.  La caseta en bastantes oportunidades ha sido un foco de protestas por el costo, varios señalan una desproporción entre las condiciones de la vía y la tarifa pagada. La operación del lugar está en manos de Vías del Nus (VINUS S.A.S.)

Para la cuarta posición en el corredor del Eje Cafetero con Antioquia se encuentra el peaje Aburrá, dentro del departamento de Caldas, Colombia en la vía que une los municipios de Risaralda y San José. En las casetas el número exigido en la caseta es de $ 24.107 pesos. Dinero que debe administrar Concesión Pacifico Tres, que fue adquirida por la firma Patria Investments Limited.

En la última plaza del listado dentro del corregimiento de San Cristóbal aparece el peaje Guaico. En sus casetas se pide alrededor de $23.800 para los interesados en viajar a del Valle de Aburra con el Túnel de Occidente hacia Santa Fe de Antioquia. El contratista seleccionado para el lugar es la Concesión Autopista al Mar.

Vea también:  Los amos de las vías, ocho empresarios tienen el negocio de hacer carreteras y cobrar peajes

