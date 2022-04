Por decirle la verdad en la cara, Jesurún quiso destruir a Martin de Francisco

.Publicidad.

Está claro que hay una dictadura en la Federación Colombiana de Fútbol. Está claro que hay periodistas que aplauden todo lo que hace su presidente, Ramón Jesurún, prueba de ello es la vergonzosa entrevista que le hizo Gustavo Gómez Córdoba en donde el barranquillero pavoneó su altivez y le dijo al país que su gestión en la Federación era impecable a pesar de la eliminación al mundial porque andaban bien de plata.

Si se busca tener acceso a la selección lo único que se debe hacer es lamberle a Jesurún. La lista de periodistas vetados por los cuestionamientos y esto quedó claro en la rueda de prensa que dio el nefasto presidente en las instalaciones de la Castellana. Un periodista le comentó a la Semana que a su medio, por ser crítico con ellos, no los invitaron al evento: “Desde temprano llamamos al jefe de prensa para saber si el presidente iba a hablar y nos dijeron que por ahora no había respuesta y como a las 10 de la mañana nos dijeron que sí iba a hablar, que fuéramos a la sede”.

Los medios que fueron recibidos por Jesurún a la rueda de prensa del pasado martes 19 de abril fueron CM&, DirecTV, RCN Televisión, Caracol Televisión y también ESPN, a los que le bajaron el pulgar fueron SEMANA, AS, Marca, El Espectador, RCN Radio, RTVC, Red+ noticias, Colmundo Radio. No es la primera ni será la última en que Jesurún decida vetar a periodistas, a algunos incluso ha instigado para arruinarles las carreras.

Se sabe que sobre Gabriel Meluk existió presión de parte del directivo para sacarlo de El Tiempo, al igual que Orlando Ascencio, periodistas íntegros, legales, lejos de la lambonería de otros compañeros, la cabeza de Pino Calad, brillante periodista hoy director de Publimetro, también rodó de Caracol por obra y gracia de los poderes conspiratorios del barranquillero. Así también sacó a Martin de Francisco.

El enfant terrible no baja de aguardientero a Jesurún y, desde su tribuno en la W Radio, lugar en donde el independiente Julio Sánchez Cristo le dio una oportunidad, ha batallado contra una dirigencia nefasta. Pero, mientras estuvo en RCN, lo sacaron por controvertir con esta dirigencia que no tiene logros reales, que no sólo está llevando al país a la debacle futbolística sino que también están siendo acusado por la justicia por revender boletas. Martín nunca ha tenido miedo de nada y, por eso, cada rato le saca sus trapos al sol, como el descaro, el cinismo dirigencial, el poco respeto que sienten hacia la hinchada. En W Radio, al lado de Hernán, y con el respaldo de Julio, sigue captando fanaticada a sus 58 años.