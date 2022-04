¡Para volverse loco! Van Gogh revive en Bogotá

Beyond Van Gogh: The Inmersive Experience llega a Bogotá luego de haber recorrido mas de 46 ciudades en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Chile y Perú. Una exposición para compartir con amigos y familia. La Gran Carpa Américas Corferias desde el 10 de Junio y hasta el 14 de agosto se transforma en un museo, para despertar los sentidos. Esta muestra inmersiva esta creada por diseñadores audiovisuales de renombre mundial. Beyond Van Gogh Colombia utiliza tecnología de proyección de vanguardia para crear un viaje mágico al mundo de este extraordinario artista en una experiencia de cultura y entretención. -Publicidad.- Usando sus sueños, sus pensamientos y sus palabras para impulsar la narrativa del circuito, el recorrido moviliza a lo largo de paredes envueltas en proyecciones llenas de luz, color y formas, en una vivencia única y llena de magia a los sentidos. Se podrá disfrutar de figuras en 3D, museografía, proyecciones inmersivas y selfie spot, además de contar con puntos para la compra de merchandising exclusivo y la posibilidad de pasar un rato entretenido, antes o después del recorrido, en la zona de food court. Publicidad. Creado por el director creativo francocanadiense Mathieu St-Arnaud y su equipo en el mundialmente conocido Normal Studio de Montreal; reconocido por su creatividad, que ha trascendido en múltiples medios. Además de trabajar como diseñador para varias experiencias del Cirque Du Soleil, desde 2004 ha diseñado también fondos de vídeo para estrellas de renombre mundial como Justin Timberlake, The Killers y Linkin Park. "Estos cuadros son conocidos alrededor del mundo; todo el mundo los conoce sin importar el idioma que hable. Así que empezamos a pensar... qué pasaría si pudiéramos ir más allá del marco y entrar en los cuadros y conocer a Vince... ver sus visiones llenas de colores y emociones... así puedes dejarte llevar... sientes lo que quieres sentir". (Mathieu St-Arnaud)