La mala suerte de Carlos Antonio Vélez, aguantarse a los técnicos que odia en la selección

No ha pasado ni un día desde que se confirmara el despido de Reinaldo Rueda de la selección, y ya empiezan los rumores sobre su posible reemplazo. En las últimas horas, el nombre de Gustavo Alfaro ha empezado a sonar como el nuevo técnico del equipo colombiano, y aunque el DT tiene un presente muy bueno con la selección ecuatoriana, todo apunta a que renunciaría a su cargo después del mundial para aceptar el reto en tierras cafeteras.

ÚLTIMA HORA || Termina el Mundial y Gustavo Alfaro no seguirá siendo DT de la Selección de Ecuador Se convirtió en la primera opción para ser entrenador de Colombia, han existido conversaciones, pero no firma aún por respeto a la TRI Pidió culminar el Mundial para formalizar pic.twitter.com/jDeSm9Sg3I — JoseFreireGuti (@JoseFreireGuti) April 18, 2022

Es bien sabido que el técnico argentino no es muy querido por los periodistas puristas del país, y uno de los que más le critica su trabajo es Carlos Antonio Vélez. Incluso, el manizaleño se atrevió a decir que el 1-6 que le propinó Ecuador a Colombia en eliminatorias, no había sido mérito de Alfaro, sino culpa de los jugadores colombianos, y cada vez que puede le echa pestes al ex comentarista de Caracol.

¿Qué pensara Carlos Antonio ahora que suena Alfaro para dirigir a Colombia? Al parecer uno de los requisitos para ser técnico de la tricolor es que Vélez te odie. Ya pasó con Pékerman, quien ha tenido que aguantarse la verborrea del periodista desde hace más de 10 años, y no hay duda que si Alfaro se pone la camiseta amarilla de Colombia, va a ser blanco perfecto para los comentarios de odio de Vélez y su grupo de periodistas, ya que, aunque parece tener poder en la Federación Colombiana de Futbol, la verdad es que él no elige a los técnicos.

