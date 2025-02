Por apreciar a quien se dedica a los niños

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La razón por la cual los seres humanos nos demoramos mucho más que las demás especies en comenzar a liberarnos del cuidado de los padres es que, en nuestro caso, lo que necesitamos aprender para vivir y vivir bien es inmensamente superior a la información que traemos al mundo genéticamente.

Los primeros años son definitivos para forjar el carácter y la manera como cada uno vivirá, y labor de quien forja el carácter de los niños, para hacerla bien, requiere de dedicación, tiempo, sabiduría, amor, paciencia y fe en el resultado.

Al lado de esto, además, los seres humanos tenemos una organización social compleja en donde lo que hace cada uno determina, además, en alguna medida, si otros tendrán una mala o buena vida y su felicidad o fracaso. Criar personas correctas y de bien, no sólo tiene un gran impacto sobre ese individuo, sino sobre todos a los que rodea.

Entendiendo lo anterior, nadie dudaría que los cuidadores de los niños deberían ser las personas más valoradas y apreciadas de la sociedad.

Sin embargo, por varias razones que entiendo y seguramente algunas otras que no, eso no es así. En el caso de los maestros de los chiquitos, definitivamente no los remuneramos, ni alabamos, ni admiramos como se debería. Y de eso mucho se ha dicho y escrito.

Pero, más extraño aún, por un sesgo machista y medieval, al miembro de la familia que opta por quedarse en casa para cuidar de los hijos, tampoco lo tratamos de manera acorde a la responsabilidad que asume y el trabajo tan maravilloso que logra.

Eso debe cambiar. Es momento de que, como sociedad, demos a quienes se ocupan de lo mas valioso que hay, los hijos de la sociedad, los niños, nuestro sueño de un futuro mejor, todo el apoyo, el aprecio y la valoración que merecen. No sólo porque es lo justo y adecuado, sino también, principalmente, para que otros sigan su ejemplo con alegría, en lugar de abandonar ese oficio.

Dentro de los cambios o los énfasis que deberíamos impulsar están:

Modificar las normas legales para que, si una pareja decide que uno de ellos se quedará en casa a cuidar los hijos, el sueldo, las prestaciones y los aportes a pensión de la pareja se entiendan legalmente como ingresos y beneficios comunes.

En la medida de lo posible, complementar esas medidas, con la creación de tiempos parciales de trabajo en las sala cunas, kínderes y colegios para que algunas ocupaciones puedan ser suplidas por los cuidadores.

Revisar las políticas públicas sobre diseño de las ciudades, acceso a parques, centros deportivos, beneficios culturales, programación de radio y televisión, descuentos y condiciones preferenciales, para que estas tengan a los cuidadores de niños como una prioridad.

Promover decidida y constantemente, la cultura de la admiración por las personas que escogen la vía de, durante una parte importante de su vida, ser cuidadores de niños.

Asegurar que en todas las carreas de servidores públicos o servicio diplomático u oficial, el tiempo en que esas personas pasen al cuidado de sus niños, cuente como estar desarrollando cargos u ocupaciones relevantes para el puesto de su aspiración, de modo que no les sea imposible luego volver a la fuerza laboral regular.

Obviamente, no es preciso esperar a que todo ello suceda. Hoy podemos comenzar. Miremos alrededor y abracemos a quienes ya hacen eso, digámosles lo mucho que los admiramos y pidámosles, por nosotros y por las generaciones de colombianos que vienen, que no cesen nunca de ser ese ejemplo que son.

