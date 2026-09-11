- Popayán aún no entiende su fundación y se debate entre mitos. Revisión histórica documental

Con Capitulación de 1540, denuncia de 1555 contra Briceño, folios del Cauca, confrontaremos las versiones que circulan en redes

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Con Capitulación de 1540, denuncia de 1555 contra Briceño, folios del Cauca, confrontaremos las versiones que circulan en redes.

Popayán lleva casi cinco siglos repitiendo que se fundó el 13 de enero de 1537 sin abrir el legajo. Al día de hoy, circulan tres leyendas: que Sebastián Moyano de Belalcázar era un criador de puercos vuelto don; que se casó con la hija del ‘Pop’ o cacique Payán, y este es epónimo de la ciudad; y que selló con él una alianza contra los yanaconas para gobernar juntos. Vamos a los archivos:

1. Belalcázar: ¿Porquero o noble?

Sebastián Moyano no firmaba “de Belalcázar” cuando salió de Extremadura. Tomó el nombre de su pueblo natal: Belalcázar de los Pedroches, en el límite entre Córdoba y Extremadura. Su condición de señor o noble sí es discutida, y de ahí nace el adjetivo con que lo quieren insultar.

Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo conoció, escribe que era “hombre que había sido de baja suerte”.

Bartolomé de las Casas lo llama “hombre sin letras ni merecimientos”. No hay partida de bautismo ni probanza de hidalguía en el AGI que diga “porquero” pero tampoco hidalgo o noble.

Lo que sí hay es su reinvención: Belalcázar pasó de “soldado de Pedrarias” en 1507 a “Adelantado y Gobernador vitalicio de Popayán” por Capitulación Real del 31 de mayo de 1540 (AGI, Indiferente 415, L.1, ff. 234r-242r).

El reconocimiento de su propio círculo no dejó prueba de nobleza.

2. ¿Se casó con la hija de Payán y de ahí Pop-Payán?

No existe en el AGI, ni en el Archivo Central del Cauca, ni en actas de Quito, acta de matrimonio con hija del cacique Payán. Tampoco consta un matrimonio con ella en las partidas o documentos de su descendencia.

Sebastián de Belalcázar no dejó acta de matrimonio en España ni en Indias. Lo que dejó fueron 3 Reales Cédulas de legitimación de hijos naturales tenidos "en mujer soltera, no siendo obligada a matrimonio ni religión alguna":

LXII.-1540.-23 de Marzo.—R. C. legitimando a Francisco de Benalcázar. [Archivo de Indias 1-1-28].

LXIII.-1540.-23 de Marzo.—R. C. legitimando a Sebastián de Benalcázar.

LXIV.-1541.-11 de Enero.—R. C. legitimando a doña Catalina de Benalcázar.

Por eso Gustavo Arboleda resume en su Diccionario: "En el Cauca son, muchas las familias de pergaminos que descienden de Belalcázar, quien no dejó constancia de haberse casado".

Su esposa atribuida tradicionalmente como María de Herrera es, según la corrección de Friede y Quintero Guzmán, esposa de su hijo Francisco, y no del Adelantado. El Adelantado Benalcázar o Belalcázar, no tiene matrimonio documentado; tiene hijos legitimados de indias de Natá.

En su fol. 281 del AGN [Belalcázar y la India Catalina], con letra procesal encadenada:

"Pero ni en esta pouança fue psente Franco de Belalcazar" ("Pero ni en esta probanza fue presente Francisco de Belalcázar"

Francisco es el hijo mestizo que Jurado Noboa, Quintero Guzmán y Ágredo Tobar documentan:

"Nacido en Natá, Panamá en 1525, dijo su padre... Jurado Noboa opina que hacia 1519... Hijo mestizo del Adelantado, legitimado por real cédula fechada en Madrid el 23 de marzo de 1540, tenido 'en mujer soltera, no siendo obligada a matrimonio ni religión alguna'" [Quintero Guzmán, Linajes del Cauca Grande, p.1.233 y Agredo Tobar, Descendencia, p.5]

En un segundo expediente [Belalcázar y su Niñera], el interrogatorio al testigo Gonzalo Rangel dice: "se le cato una yndia guana...".

"Yndia guana" es la categoría para yanacona de servicio de Natá, no para cacica de Pubén. Esto también contradice la teoría de que tuviera su descendencia con una hija del cacique Payán.

Agredo Tobar enumera 13 hijos, todos de Natá antes de 1536:

María, Francisco, Sebastián [2º], Lázaro, Juan, Catalina, Magdalena, Miguel, Luisa, Isabel y tres más. Todos legitimados el 23 de marzo de 1540 y 11 de enero de 1541 [AGI, Patronato Real].

3. ¿Belalcázar era de origen sefardita o judío?

Catalina de Belalcázar, nacida en Nicaragua en 1526, es clave para el bulo judío.

"Esposa del capitán Hernando de Cepeda [1º del nombre], primo de Santa Teresa de Ávila."

De ahí sale la confusión de que Belalcázar era judío y pariente de Santa Teresa. No lo era:

Santa Teresa de Ávila o Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada (1515-1582) sí era de familia judeoconversa, pero por los Sánchez de Toledo, no por los Moyano de don Sebastián Moyano de Belalcázar.

Su abuelo paterno Juan Sánchez de Toledo, mercader de Toledo, fue procesado por la Inquisición en 1485 y reconciliado con sambenito.

La familia cambió el apellido a Cepeda y se mudó a Ávila. Por eso ella firmaba "Teresa de Ahumada", quitando el paterno mal visto.

Hernando de Cepeda, su primo, es de ese linaje.

Al casar con Catalina de Belalcázar, trae sangre judeoconversa a Popayán. Sus hijos -Isabel de Cepeda y Belalcázar, Sebastián de Belalcázar y Cepeda- son mestizos por madre india de Natá y conversos por el padre Cepeda. Ya sé que van a preguntar si son los mismos de Iván Cepeda: no sé, pero puede ser que es de familia popayaneja.

Belalcázar es suegro, y no pariente de sangre de la Santa. No hay proceso inquisitorial contra Moyano en Córdoba ni en el AGI.

4. El nombre de Popayán. Pop-Payán, nombre dado presuntamente por el cacique o Pop llamado Payán

Esta interpretación del siglo XX que descompone Pop como cacique en guambiano y Payán como nombre propio, recogida por Vergara Cerón en 1958, es controvertible. En la copia de 1605 donde Juan de Ampudia "fundó la dha villa" no hay matrimonio entre Belalcázar y una hija del señor Payán para gobernar juntos y fundar Popayán.

Aclaración: El cacique Payán no tiene nada que ver con el apellido español Payán. El español es andaluz, de ‘paya’ (enredadera), del mozárabe ‘päiên’, del latín ‘pedia’ (de pedem o pie), o del latín ‘paganus’, habitante del ‘pagus’, de donde vienen Payne, Payen.

Así, Popayán también podría ser “señor Pagano” o “cacique Pagano” por no tener religión; o “señor de pie”. El indígena Payán es cacique de Pubén junto a Calambás. Podrían ser homónimos o compartir el adjetivo de paganos.

5. ¿Alianza con Payán contra los yanaconas?

No recuerdo si fue en Quintero o en Jurado, pero lo leí. El término pacificación siempre parece aludir al sometimiento cruento y por la fuerza de un pueblo a otro. Fray Pedro Simón advierte sobre Briceño:

"Dio también conducta de capitán... al capitán Sebastián Quintero, para que saliese a apaciguar los paeces... llegaron a un sitio en la provincia de los indios cambis, que los primeros descubridores llamaron yalcones".

En una denuncia del canónigo González Granadino contra Briceño, 1555, en Friede se lee:

"Dio otra comisión al capitán Sebastián Quintero para que fuese a conquistar, poblar y edificar los pueblos de los Yalcones, que es donde al presente dicen San Sebastián de la Plata, debajo de concierto y compañía... que el dicho Sebastián Quintero había de partir con el dicho licenciado Briceño todos los aprovechamientos... especialmente de las minas de plata... donde hubo muchas muertes de indios y crueldades muy grandes, aperreándolos y rancheándolos".

García de Valverde, Presidente de Quito en 1575:

"De la ciudad de Popayán a la ciudad de San Sebastián de la Plata hay 20 leguas... Reedificó esta ciudad el capitán Quintero por comisión del licenciado Briceño".

Los Yalcones son pueblo originario del Alto Magdalena, Timaná-La Plata que no debe confundirse con los Yanaconas, cuya institución es incaica: del quechua “yana” (servidor desarraigado). Son los que Belalcázar trae de Quito. Magdalena Corradine en “Fundadores de Tunja” dice:

"Sebastián de Belalcázar, procedente de Quito, quien llega con lucido acompañamiento de indias e indios del Perú alrededor de 5000 con una princesa Inca, la famosa Colla y un hermano del Inca...".

Aquí un documento sobre Francisca Coya, hija del emperador inca, Huaynacapac:

https://drive.google.com/file/d/1_g25N-c_re_r0ugRP9rXOg5yOMBZZzMt/view?usp=sharing

Los historiadores y genealogistas nunca hablan de una “tribu yanacona enemiga”. Dicen "con cincuenta españoles y -ya no cinco mil- sino quinientos indios amigos”. Esos son ellos.

El fondo Bernardo J. Caicedo [AGN, leg. 10-11, fls. 23-31, 1639] confirma como categoría fiscal vigente cien años después: Yanacona era padrón, no etnia. Y la confusión final viene de la toponimia. Arboleda en la biografía de Marcelino Mosquera [Diccionario, p.286]:

"Antes del camino para el norte iba por las faldas de las colinas que por el oriente cierran el valle de Pubén, pasando por Yanaconas y saliendo a buscar el río por el estrecho camino que hasta hoy existe y que se conoce con el nombre de Boquerón."

6. La fundación de Popayán (cacique Payán, cacique de Pie o cacique Pagano) fue pleito y no boda

Popayán no se hizo en un día. Se hizo con 150 años de pleitos de solares, dotes por miles de patacones, casas en lo que hoy es el parque Caldas, capellanías y probanzas transcritas como "traslado autorizado y signado en manera que haga fe, cerrado y sellado", con matrimonios entre encomenderos de origen diverso, mestizo, sefardí, incluidos conversos como los Cepeda, Velasco, Hurtado y Mosquera; mestizos de Natá, e indias guanas de servicio, algunos de origen inca.

Los documentos son elocuentes: Belalcázar, un hombre modesto sin hidalguía ocupa Pubén con 5000 yanaconas quichuas, tiene 13 hijos mestizos con indias de Natá legitimados 3 años después de fundada la ciudad; casa a su hija Catalina con un Cepeda primo de Santa Teresa -cuyo abuelo judeoconverso sí fue penitenciado en 1485- y lo legaliza con Capitulación Real.

Si vamos a revisar las fuentes, revisémoslas todas. Incluidas la que no nos gusta porque nos desdibuja los orígenes nobles y nos encara a que descendemos de los conquistadores y los conquistados.

Popayán no necesita otra boda para justificar su origen. Necesita leer los archivos.

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