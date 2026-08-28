- ¿Sueña trabajar en Portugal y el resto de Europa? Sí se puede, pero no como turista

Desde el 4 de junio de 2024, la famosa puerta de entrar a Portugal como turista y quedarse con contrato (la Manifestação de Interesse) se cerró. El Decreto-Lei 37-A/2024 la defenestró. Y con ella se acabaron muchos cuentos de agencias de tramitadores que vendían tiquetes a Portugal diciendo "allá arreglamos papeles".
Hoy la única vía legal para un colombiano que quiere trabajar sin mayor formación profesional, idioma o experiencia en Portugal es una sola: visa de trabajo D1 con contrato de 1 año, tramitada desde la Embajada de Portugal en Bogotá.
Y esa es la buena noticia: Portugal necesita más de 5000 conductores C+E al año. Sueldo base 958€ + horas nocturnas, contrato, seguridad social, para una residencia de 2 años.
¿Qué se necesita de verdad? No es solo pasaporte.
1. Pase colombiano C2 y experiencia mínima 6 meses.
2. Homologación a licencia europea C+E + CAM + tarjeta tacógrafo (formación que gestionamos).
3. Contrato de empresa portuguesa registrado en el IEFP — no sirve contrato de Uber ni TVDE para primera visa.
4. Cita en Bogotá: pedidodevistos.mne.gov.pt, formulario en vistos.mne.gov.pt, 2 fotos 35x45 fondo blanco, antecedentes apostillados, seguro 120 días.
5. Historial Schengen limpio: si se pasó de 90 días o tiene sello tachado del 19 de abril en Barajas, primero debe esperar hasta octubre 2026 y verificar si tiene prohibición en el SIS - Sistema de Información Schengen (SIS) - Modelos de formularios para el ejercicio de derechos.
En Colombia Zephiroth se encarga de hacer la revisión de historial SIS, validación de los contratos con firma notariada en Portugal, seguro de vida, alojamiento inicial, curso CAM y tacógrafo y en casos de conductores con perfil aprobado, se financia el curso como parte del contrato laboral, no como dádiva.
Manejar camión en Europa para ingresar al sistema laboral del espacio Schengen sí es posible. Pero se hace desde Bogotá, con contrato en mano, y con papeles, no con promesas.
TUTORIAL – GESTIÓN CITAS EMBAJADA DE PORTUGAL EN COLOMBIA – VISA D1
FILTRO PREVIO OBLIGATORIO
- Verificar pase C2 vigente + 6 meses experiencia comprobable.
- Revisar pasaporte completo. Si hay entrada/salida Schengen >90 días o sello tachado con letra (Anexo V Parte B Código Fronteras Schengen = denegación de entrada), no se debe agendar hasta cumplir con el tiempo reglamentario sancionatorio. Solicitar hoja de denegación original y calcular ventana 90/180. Hasta que no cumpla 90 días limpios + verifique si tiene prohibición SIS 1-3 años, no se tramita.
- Si hay denegación previa, tramitar derecho de acceso SIS vía AEPD España antes de cualquier visa.
DOCUMENTACIÓN A PEDIR AL CLIENTE
1. Pasaporte escaneado todas las páginas con sellos – vigencia 6 meses mínimo + 2 páginas libres
2. Cédula PDF
3. Licencia C2 + certificaciones laborales 6 meses
4. 3 fotos físicas 35x45 mm + 1 digital JPG: fondo blanco puro mate, sin sombra, sin gafas/gorra, orejas visibles, <6 meses, a color. Formato Schengen. La foto mal tomada es causal de devolución completa.
5. Antecedentes penales Colombia apostillados – se sacan en https://tramites.cancilleria.gov.co – vigencia 90 días
6. Si residió >1 año en otro país, antecedentes de ese país apostillados
7. Extractos bancarios 3 meses + prueba arraigo en Colombia (laboral/familiar)
8. Comprobante alojamiento Portugal o declaración empresa que provee alojamiento
FORMULARIOS Y CITA
A. Formulario Nacional:
https://vistos.mne.gov.pt/pt/modelos#vistos-longa-duracao – Descargar "Formulário de pedido de visto nacional" – Es el mismo para D1/D2/D3.
B. Sistema de Citas E-Visa:
https://pedidodevistos.mne.gov.pt/VistosOnline
- Crear usuario
- Posto: Bogotá
- Tipo: Visto de Residência – Trabalho Subordinado D1.
- Subir foto digital 35x45 + pasaporte + formulario borrador.
- Cupos liberan martes/jueves 8am hora Bogotá. Guardar comprobante.
C. Contrato Trabajo Portugal:
Mínimo 1 año, salario mínimo 920€, cláusula renovación, firma empleador reconocida ante notario en Portugal + registro IEFP. Sin contrato válido no hay cita.
SEGURO Y TASAS
- Seguro médico 120 días mínimo, cobertura 30.000€ + repatriación, en inglés o portugués
- Tasa Embajada Bogotá: aprox 90€, se paga en pesos el día de la cita – Calle 99 #7A-77 Bogotá
- Tasas AIMA Lisboa posterior: 127,20€ análisis + 109,30€ expedición tarjeta residencia 2 años
ORDEN CARPETA PARA EMBAJADA
1. Formulario nacional firmado original
2. Pasaporte original + copia
3. 2 fotos 35x45 con clip
4. Contrato notariado Portugal
5. Comprobante alojamiento
6. Seguro 120 días
7. Antecedentes apostillados
8. Prueba medios económicos
9. Comprobante cita E-Visa
POST-VISA
Con D1 aprobada (respuesta 60-120 días), el titular tiene 120 días para pedir cita en AIMA https://aima.gov.pt – entidad que reemplazó SEF el 30.10.2023. Necesita NIF, NISS (empresa lo afilia), domicilio.
VISADO POR VÍA BÚSQUEDA LABORAL PARA PERFILES NO CUALIFICADOS
La ley vigente es la Ley nº 23/2007, de 4 de julio – Ley de Extranjería, artículo 57º-A – Visto para procura de trabalho.
Ese artículo no existía. Fue creado por la Ley nº 18/2022, de 25 de agosto, artículo 2º.
Características legales originales:
- a) Habilita entrar y permanecer 120 días para buscar trabajo
- b) Autoriza ejercer actividad dependiente hasta fin de visado o concesión de residencia
- c) Plazo 120 días prorrogable 60 días, una sola entrada
- d) Integra cita en AIMA dentro de esos 120 días. Si consigue contrato, pide residencia art. 77º. Si no consigue, debe salir y no puede volver a pedirlo hasta 1 año después c1d7de91
¿Sigue vigente en agosto 2026? Sí, pero recortado.
- El Decreto-Lei 37-A/2024 de 4 de junio de 2024 NO derogó el art. 57-A, solo derogó los arts. 88 y 89 (Manifestação de Interesse).
- En 2024-2025 el Gobierno presentó Proyecto de Ley 824/XV para intentar derogarlo también por abuso, pero no pasó.
- Lo que sí cambió por práctica consular desde julio 2025: en la Embajada de Portugal en Bogotá ya no lo aprueban para trabajo no cualificado (aseo, restaurante, TVDE, camión sin CAM europeo). Solo lo están dando para alta cualificación: IT, ingenieros, salud, etc.; con prueba de 2.460€ (3 salarios mínimos) + pasaje ida y vuelta + seguro 30k.
- Visa de búsqueda de trabajo para perfiles no cualificados o con historial Schengen con exceso – desde reforma julio 2025 solo para alta cualificación y si no hay alta cualificación (personal de ingeniería, salud, IT laboral), su resultado es discrecional.
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