"Petro necesita tener un motivo para que alguien me mate. Ya mataron a Miguel Uribe"

Durante más de tres décadas, Vicky Dávila ha sido una de las voces más reconocidas y temidas del periodismo colombiano actual. Desde los micrófonos, su carrera ha estado marcada por la denuncia sin tregua de la corrupción, la defensa de la libertad de prensa y la confrontación directa con los poderosos. Sin miedo publicó denuncias contra Juan Manuel Santos cuando era presidente, contra el director de la Policía, general Palomino, y la comunidad del anillo. Hoy, sin haber sido nunca política, da el salto a la arena electoral como candidata a la Presidencia de la República, decidida a combatir desde el poder aquello que durante años denunció frente a las cámaras y las audiencias. Su paso de periodista a contendora política despierta controversias y entusiasmos por igual.

Vicky Dávila habla sin indirectas de su decisión de enfrentar al gobierno de Gustavo Petro, a quien considera el principal responsable del deterioro institucional del país. Afirma no estar cerrada a pactos o acuerdos políticos si eso garantiza la derrota de Petro, pero deja claro que no está dispuesta a callar ni a hacer concesiones morales. Por eso, no duda en “cantarles la tabla” a quienes aspiran también a la Presidencia —Claudia López, Mauricio Cárdenas y Sergio Fajardo—, a quienes señala de incoherencias y tibiezas frente a los problemas que aquejan a Colombia. Esta es la Vicky Dávila sin libreto, en su nueva faceta de candidata, pero con la misma vehemencia que la convirtió en una de las periodistas más polémicas del país.

