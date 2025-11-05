- Así es como el fracking podría evitar que Colombia se quede sin gas

Petro ha puesto a elegir al país entre cuidar el ambiente o usar el fracking, cuando en realidad las dos cosas podrían ir de la mano si se hacen bien

La situación de Colombia en términos de abastecimiento energético no es nada fácil y la política energética del gobierno Petro complica aún más el panorama. Con el consumo actual de gas, en menos de seis años las reservas del país estarán agotadas, pues las reservas probadas son de 2,064 gigapiés cúbicos.

Las acciones necesarias son urgentes, y decisiones del gobierno como la de detener los proyectos piloto de fracking son un error. Estos habrían podido darle algunos años más de autoabastecimiento de gas al país.

“Con la mentalidad proambiental de Petro no es posible lograr un equilibrio entre desarrollo energético y protección ambientalista, pese a la experiencia acumulada por Colombia desde los años 80”, comenta Jorge Miroslav Jara Salas, ingeniero petrolero con más de 30 años de experiencia internacional.

Según estimaciones de Ecopetrol, el país tiene ocho cuencas geológicas con potencial para la explotación no convencional, localizadas principalmente en Santander, Magdalena, Putumayo, Cesar, Norte de Santander y Córdoba. Su aprovechamiento podría incrementar las reservas de gas entre 17.300 y 115.400 gigapiés cúbicos, y las de petróleo entre 7.200 y 11.800 millones de barriles. Sin embargo, si se aplicara la técnica del fracking, las reservas de gas se podrían multiplicar por diez, según el ingeniero Jorge Jara Salas.

¿En qué consiste la técnica del fracking y qué camino ha recorrido Colombia?

Según Jorge Miroslav Jara Salas, “la combinación de perforación horizontal con fracturas controladas permite extraer petróleo y gas de lutitas, rocas madre o sello de baja permeabilidad, de manera eficiente. Cuando se asegura correctamente la integridad del pozo, con una buena cementación y aislamiento, no hay riesgo de migración de fluidos hacia la superficie”.

En 2018, el entonces presidente Iván Duque convocó un grupo interdisciplinario de académicos y expertos para analizar la viabilidad del fracking. La Comisión de Expertos Independientes (CEI), que incluyó entre otros a Carlos Alberto Vargas, Armando Zamora, Gonzalo Andrade y Juan Pablo Ruíz, concluyó tras seis meses de trabajo que era viable realizar explotación con fracking, siempre que se cumplieran estrictos requisitos ambientales y sociales.

Aunque el país no estaba listo para su implementación inmediata, la Comisión de Experto Independientes recomendó avanzar con tres proyectos piloto en el Magdalena Medio, para conocer los riesgos y posibilidades de hacer fracking de forma segura y sostenible para las comunidades y el medio ambiente.

El proyecto piloto de fracking con Exxon Mobil que parecía promisorio fue frenado por el gobierno Petro.

Solo se ejecutó un proyecto: el de Ecopetrol en asocio con ExxonMobil en Puerto Wilches (Santander), con los pilotos Kalé y Platero. Tras nueve meses de trabajo, una inversión de $176.000 millones y la participación de más de 150 personas, las compañías presentaron el Estudio de Impacto Ambiental con propuestas de mitigación de riesgos para comunidades, ecosistemas y recursos hídricos, entre otros aspectos. Resultados con los cuales se pretendía obtener una licencia ambiental para comenzar la perforación de máximo dos pozos horizontales tanto en Platero como en Kalé.

Los efectos de Petro y su obsesión ambientalista

El 7 de agosto del 2022 no se había posesionado Gustavo Petro, cuando ya tenía el tema del fracking en la mira. Aunque Felipe Bayón logró permanecer un año más en la presidencia de Ecopetrol, la instrucción del presidente —transmitida por la ministra de Minas Irene Vélez— fue definitiva: los pilotos de fracking quedaban suspendidos.

Para el expresidente de Ecopetrol, la decisión significó un retraso en la obtención de información crucial sobre la viabilidad del fracking en Colombia, que habría ayudado a enfrentar la actual crisis de abastecimiento de gas.

“Antes, Colombia importaba GNL (gas natural licuado) —el más caro— solo en situaciones excepcionales como el fenómeno de El Niño, sequías prolongadas que requerían de medidas para abastecer el mercado interno. Hoy la demanda es constante, para hogares, transporte y consumo industrial. Sectores, como el industrial que no pueden pagar el gas al precio de importación tendrían que acudir a otros combustibles como el Carbón, siendo en retroceso en temas de transición energética y reducción de huella de carbono. Se está importando el 20% de lo necesario, así que el país ya perdió su soberanía energética”, explica Jorga Jara Salas.

Alarmas ambientales alrededor del fracking

Los ambientalistas han sido los principales opositores a la implementación de la técnica del fracking. En Colombia, una de sus voceras ha sido la exministra Susana Muhamad, quien ha cuestionado la gran cantidad de agua que demanda y el uso de químicos contaminantes. “En toda industria siempre va a haber algún tipo de afectación —minería, petróleo, gas—. Lo que se debe hacer es minimizar el afecto. No hay manera de eliminarlo por completo, pero sí de controlarlo”, aclara Jara Salas. Casos documentados en Texas, donde fugas de gas contaminaron aguas locales, refuerzan la percepción del riesgo ambiental.

Colombia enfrenta una decisión crucial: mantener su postura ecológica o apostar por un desarrollo energético responsable que aproveche sus propios recursos.

La prohibición del fracking ha sido una de las consignas de los ambientalistas en Colombia que escaló al Congreso liderados por la exministra Susana Muhamad

Estados Unidos, el ejemplo del fracking exitoso

El fracking convirtió a Estados Unidos en el principal productor mundial de petróleo y gas, desplazando a Arabia Saudita y a Rusia.

En 2019, Ecopetrol, bajo la presidencia de Felipe Bayón, firmó una alianza con Oxy para usar la técnica de fracking en la cuenca Premian, Estados Unidos. El proyecto se convirtió en el negocio más rentable de la petrolera, aunque Petro ha insinuado su intención de suspenderlo.

Este hecho ilustra otra paradoja, según explica Jorge Jara Salas: “Si lo hace un productor local, no solo se incrementan las reservas y se recupera la autosuficiencia, sino que también se genera un gran movimiento económico. Hoy, Ecopetrol aprende y obtiene beneficios de esta tecnología en el exterior, mientras que su implementación está prohibida en Colombia”. De allí a que el desafío no es técnico, sino ideológico.

La mayoría de colombianos no ve con malos ojos que Ecopetrol haga fracking en Estados Unidos, pues los beneficios repercuten en el país. Para los sectores populares, la preocupación principal es cómo sobrevivir día a día, no los discursos ideológicos de contaminación ambiental.

“A nivel técnico, el sector petrolero y los gremios apoyan el fracking, mientras que el gobierno y los grupos ambientalistas están totalmente en contra”, concluye el ingeniero quien remata citando una entrevista a Álvaro Ríos, socio de Gas Energy Latin America, en la que éste afirmó que los ambientalistas prohíben el fracking pero les gusta los lujos del primer mundo. Sin duda, el tema requiere una aproximación más pragmática.

Mientras tanto, el reloj energético del país sigue corriendo y la soberanía depende cada vez más del gas importado, cuyo precio hace que su consumo sea un lujo que pocos podrán costear.

