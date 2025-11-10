- Los 5 mil millones que vale cuidar los valiosos animales incautados a los narcos en poder de la SAE

Agroindustria Renacer, liderada por Marlon Díaz, tiene a su cargo caballos y vacas decomisadas a mafiosos, pero enfrenta retrasos de pago y pérdidas de animales

En un gran lote en Quindío, entre otros sitios, sobreviven caballos, vacas, aves, gallos y gallinas etc. que durante años les han incautado a mafiosos o contrabandistas. Desde hace un año la empresa responsable de cuidar por las condiciones de los animales es Agroindustria Renacer, en cabeza de Marlon Díaz Marín.

Entre los animales que tienen que cuidar, entre otras especies, por su gran valor está el ganado tipo Girolando. Unas vacas que pueden valer 14 millones de pesos, sin mayor problema, en otras palabras, unas ocho vacas valen ciento doce millones. Su precio es por su capacidad de producir leche, en promedio una vaca de este tipo produce 18 y 20 litros de leche. A manera ejemplo, la vaca Heredera que más produce leche en el país es de la raza Girolando y su precio ronda los $ 1.200 millones de pesos.

El contrato con Agroindustria Renacer lo firmó la nueva directora de la SAE, Amelia Pérez. La funcionaria es abogada y tiene la plena confianza del presidente Petro desde los tiempos de la Bogotá Humana cuando trabajó en el Centro de Estudios para la Convivencia y Seguridad. El monto del contrató entre la SAE y Agroindustria Renacer fue por $ 4.816.572.827 de pesos. Que se debían gastar en la manutención y cuidado de las vacas incautadas por la SAE. No obstante, la empresa enfrenta riesgos y varios problemas.

La SAE, según Agroindustria Renacer, no está entregando a tiempo los cheques de los alimentos. En consecuencia, no han podido darle buena alimentación a los caballos y vacas bajo su cuidado. Los resultados son vacas y caballos con pérdida de peso, y cambios de apariencia. Los alimentos no ha sido el único inconveniente enfrentado por Agroindustria Renacer.

Foto: Facebook

Otro problema grave enfrentado por Agroindustria Renacer es la inseguridad de algunos lotes, a manera de ejemplo, en Acacias Meta el 4 de agosto de 2025 hombres armados que dijeron pertenecer al frente de la disidencia de las FARC Jorge Suárez Briceño entraron a la finca y tomaron 157 animales, entre ellos varias vacas. El caso en Acacias Meta de perdida de animales no ha sido único.

Foto:@ locosporloscaballos

Un caso famoso, de un animal perdido por la SAE es Hermano Sol. Una de las antiguas propiedades del Caballista, quien resultó condenado por enviar 600 toneladas de cocaína del cartel de Cali a los Estados Unidos. El apodo del Caballista viene de la afición del dueño por los potros. Gusto bastante obvio, sus caballos lo acompañaron a ferias, fiestas y competencias, en efecto el dinero al Hermano Sol nunca falto, una vez la SAE termina con su propiedad se perdió.

Foto: @Saes1

La SAE por su parte señala cumplir con su trabajó en la medida que puede, por la cantidad de bienes incautados es factible que se encuentren casos con problemas o perdidas. A manera de ejemplo, cuando se tomó posesión de 362 gallos de pelea de una red de narcotraficantes, la tarea de contarlos, limpiarlos, nutrirlos, llevarlos a veterinarios, reubicarlos y venderlos fue gigantesca. Entre los gallos tomados estaba el Gallito Martínez, un animal que creció entre jaulas, se le volvió agresivo para pelear con otros.

Mientras tanto Agroindustria Renacer, junto con otras empresas, seguirá cuidando los antiguos símbolos de poder y prestigio de los antiguos narcos y contrabandistas.

