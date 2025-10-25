- Este es el dueño de Heredera la vaca que rompió récord en producción de leche en Colombia, es del Caquetá

La ganadería La Estrella en el departamento del Caquetá ha sido armada por Hugo Alfonso Ortega Rojas durante muchos y a ésta pertenece Heredera, la vaca de raza girolando originaria de Brasil que, rompió el record como la vaca más lechera de Colombia. Se llevó el premio de Gran Campeona en Expo Caquetá 2025 por haber producido 97,7 litros de leche en tan sólo 36 horas.

Desde novilla se supo de su potencial como productora de leche cuando su dueño la presentó en el 2023 en el concurso de Asociación Colombina de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú). Es hija de la vaca Gyr Herdeira FIV DO Basa y del toro Holstein Ladys – Manor Wildman – ET. Esta combinación genética aumenta la capacidad lechera.

La historia de la vaca Heredara y la raza Girolando

La raza Girolando puede producir leche de manera rentable en zonas tropicales y subtropicales

Esta vaca de raza Girolando, originaria del Brasil, ha tenido tres partos, tiene 5 años y pesa aproximadamente 500 kilogramos y su dueño la ha cuidado celosamente durante todo el año para este último concurso. La alimenta cinco veces al día con silo de maíz, concentrado, heno, pasto y agua y combina el pastoreo en potrero y el encierro en establo durante ciertas horas del día.

Esta raza de ganado, resulta del cruce entre Friesland – Holstein y la raza Gyr, esta raza es creada originalmente en Brasil durante la década de 1940, cuando aparecieron los primeros cruces entre Holstein y Gyr realizados por criadores que hacían experimentos con sus vacas. Esta raza se trabaja especialmente en el Valle del Cauca, Boyacá, Antioquia y Caquetá. De acuerdo con expertos en ganadería y producción lechera, normalmente un ejemplar de raza girolando puede costar entre los $750.000 y $5.000.000 sin embargo una vaca de alta genética como “Heredera” puede estar costando unos $1,200 Millones.

El ganador, un ganadero raizal del Caquetá

El récord de la vaca más lechera del país, lo tenía una vaca de nombre Bohemia la raza girolando también de Hugo Alfonso Ortega, heredero de una tradición familiar que comenzó con su abuelo Daniel Rojas Rubiano, que siguió su papá y continuó Hugo Alfonso que aprendió desde niño a pastorear el ganado y ordeñar las vacas, un aprendizaje que ahora cosecha a sus 57 años..

Hacia el año 2007 con la idea en su cabeza de aprender más sobre el manejo del ganado vacuno, la ganadería en general y producción de leche, lo llevo hasta el SENA donde logro formarse como emprendedor en ganadería y además conoce el fondo emprender lo cual le permite empezar un proceso para hacer de su finca La Estrella, una empresa ganadera productora de leche en 60 hectáreas de tierra donde funcional su ganadería doble propósito de leche y carne con dos ordeños al día.

