- Poder diésel sin pagar una fortuna: la JMC Grand Avenue llega para conquistar el trabajo pesado en Colombia

El mercado de las pickups en Colombia lleva años bajo una ley no escrita: si se quiere un vehículo para el trabajo pesado y la trocha, hay que estar dispuesto a pagar sumas que ya rozan los 250 millones de pesos, o resignarse a opciones espartanas que sacrifican cualquier atisbo de tecnología. Sin embargo, las reglas del juego están cambiando rápidamente en las carreteras del país. Las marcas tradicionales, que por décadas miraron con desdén a la competencia emergente, hoy observan con preocupación cómo el origen asiático dejó de ser una alternativa barata para convertirse en un duro rival en términos de ingeniería y costo-beneficio.

El ejemplo más reciente de este fenómeno corre por cuenta de JMC, la marca distribuida por el gigante global Astara, que ha decidido sacudir el tablero con el lanzamiento de su Grand Avenue. No se trata de un simple lavado de cara de sus líneas comerciales de reparto urbano. Esta camioneta llega con una declaración de intenciones clara: meterse de lleno en las fincas, los proyectos de infraestructura y los garajes de quienes buscan una tracción 4x4 real sin tener que hipotecar el negocio en el intento.

Ingeniería compartida para los caminos de Colombia

Lo interesante de la Grand Avenue no salta a primera vista en su diseño exterior, sino cuando se levanta el capó. Rompiendo los mitos sobre la durabilidad de los motores orientales, la camioneta es impulsada por el Motor Ford Puma 2.3L Turbo Diésel (TDCI) con intercooler. Es una alianza de peso: JMC utiliza una planta motriz de origen Ford que genera 174 caballos de potencia y un torque descomunal de 441 Nm desde las 1.400 revoluciones. Para la geografía colombiana, donde arrancar en una pendiente con carga y barro es el pan de cada día, estas cifras significan que la fuerza está garantizada donde la transmisión manual de seis velocidades hace su trabajo.

El chasis tampoco se queda corto ante la geografía nacional. Equipada con una tracción 4x4 con activación electrónica y bajo, combinada con una capacidad de carga bruta que supera los 1.165 kilos, la pickup demuestra que su ADN es de trabajo puro. Sin embargo, el verdadero golpe sobre la mesa es su estrategia de precios para el cierre de este mes. En una jugada comercial agresiva, la marca ha puesto la versión año modelo 2026 en $159.990.000 (IVA incluido), una oferta válida por el momento. En un mercado donde sus competidoras directas de marcas japonesas o americanas superan con creces esa barrera económica, JMC está obligando al sector a replantear sus márgenes de ganancia.

Tecnología a bordo: el fin de las pickups

Por años, comprar una camioneta de trabajo significaba renunciar al confort. JMC rompe ese esquema al incorporar una suspensión delantera independiente McPherson y un eje rígido con ballestas atrás, ambos dotados de barras estabilizadoras para mitigar el tradicional "brinco" de los platones vacíos. En el habitáculo, la experiencia se asemeja más a la de una SUV familiar: sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y una suite de seguridad con frenos de disco en las cuatro ruedas, asistente de ascenso y control de descenso en pendientes.

El panorama automotriz colombiano está viviendo un cambio de guardia forzado por la realidad del bolsillo nacional. Mientras el dólar y la inflación obligan a muchos a postergar la renovación de sus herramientas de trabajo, las apuestas como la de JMC demuestran que el verdadero lujo actual es la eficiencia inteligente. La carrera por dominar las trochas y el asfalto del país ya no es una cuestión de marcas tradicionales o apellidos sonoros; ahora se gana con torque, alianzas de ingeniería global y precios que aterrizan las aspiraciones de los productores colombianos.

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