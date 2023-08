Verónica Alcocer y Eva Ferrer, una íntima amistad que dañó el poder

.Publicidad.

Cuatro días antes de que su esposo se posesionara como presidente Verónica Alcocer vertía toda su impaciencia en las largas conversaciones que tenía con su amiga, la catalana Eva Ferrer. En ese momento no tomaba una sola decisión, política o de atuendo, sin que ella no la aprobara. Ferrer había viajado desde Barcelona hasta Colombia en abril del 2021, poco después de que su esposo saliera de la peor de sus crisis personales y de salud, el COVID que se le atravesó mientras visitaba a su hija en Italia lo tuvo al borde de la muerte. Ahora, con todos los bríos, esperaba ser el primer ex guerrillero en ser presidente de Colombia.

¿Cómo empezó la amistad entre Verónica y Eva?

Verónica convenció a su amiga Ferrer para que estuviera con ellos en varios viajes durante la campaña que hizo por todo el país el líder del Pacto Histórico. Comunicadora Social, se conocieron en un viaje que hizo Petro a Barcelona mientras era alcalde de Bogotá en marzo del 2013 a través del entonces alcalde de la ciudad Condal, Xavier Trías, de quien Ferrer era su asesora. Desde entonces son amigas íntimas. Durante la campaña presidencial que perdió Petro en el 2018 contra el candidato del Centro Democrático Iván Duque Ferrer aterrizó en Colombia. Su equipo de trabajo se aterraba de la ascendencia que tenía sobre ella. Incluso en esos lejanos días era inminente que la española tendría un cargo en el nuevo gobierno.

Por eso, el 22 de agosto del 2022, Eva Ferrer fue nacionalizada colombiana, la primera de los españoles que obtuvieron la nacionalidad en este gobierno. Luego fue nombrada como Consejera para la Niñez e Infancia. Sin embargo, a menos de un mes de su nombramiento, el 27 de noviembre, esta consejería fue eliminada en la cruzada por la austeridad que emprendía el nuevo gobierno. Tendría una responsabilidad aún mayor ya que le dieron la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional.

Eva y Verónica en su momento más feliz, antes de que todo se rompiera.

La amistad fue tan plena que en el Club Sincelejo, ante lo más granado de la sociedad de Sucre, Alcocer presentó a su amiga española. La última vez que estuvieron juntas fue en diciembre del 2022 cuando viajaron juntas a recibir la bendición del papa en pleno vaticano. Esto fue el 10 de diciembre del 2022. Para enero ya no se hablaban. El conflicto tuvo que ver, según ha circulado entre sus amigos más cercanos, por posibles filtraciones a la prensa que ha hecho Ferrer sobre la propia Verónica e incluso malos manejos admistrativos.

Es tal el despecho, la rabia contra su ex amiga, que Alcocer le habría pedido al propio Petro su cabeza en esa consejería, algo que le habría negado su esposo debido a que no quiere que caiga un nuevo escándalo sobre su administración.

Según publicó la Revista Semana los problemas son de tal magnitud que Ferrer, cuya oficina estaba contigua a la de Alcocer, habría pedido traslado a un despacho en el Departamento Administrativo de Presidencia que lidera Carlos Ramón González. Las diferencias parecen irreconciliables.