- Plan Decenal de Educación: ¿un propósito o un reto?

El Plan Decenal de Educación propone transformar Santa Marta con mejor educación, ciencia, cultura y formación para cerrar brechas y superar el rezago histórico

En algunos territorios de nuestro país la unión Universidad, Empresa, Estado ha sido clave para consensuar esfuerzos y estrategias que saquen adelante iniciativas de mejoramiento y desarrollo territorial.

Celebramos que esta decisión de aliarse la Universidad del Magdalena, la administración distrital y la empresa privada representada por Cénit empresa filial de Ecopetrol sea el mejor ejemplo de colaboración a manera de CUEE (Comité Universidad, Empresa y Estado) que pretende superar uno de los indicadores más tristes de subdesarrollo de la comunidad, nada es más efectivo en la búsqueda del cierre de brechas sociales que el mejoramiento y acceso a la educación de la juventud.

Quiero hacer unos planteamientos que eventualmente pueden ser un aporte a esta iniciativa y comienzo por dividir la educación en dos grandes capítulos, por un lado la formación propiamente dicha y por otro lado la cultura ciudadana.

Santa Marta y el Magdalena desde hace varias décadas ha ocupado uno de los tres últimos puestos en el ranking de desempeño educativo de los entes territoriales de Colombia, hace aproximadamente unos 15 años nos alcanzamos a ilusionar porque la administración distrital propuso como estrategia de gobierno "primero los niños", la frustración ha sido muy grande ni hubo mejoramiento de la calidad ni aumento de la cobertura y empeoraron los indicadores de deserción escolar con resultados francamente desalentadores en cuanto a las pruebas de Estado.

Y si los resultados locales fueron malos es peor que a nivel país dentro de los resultados de las pruebas PISA de la OCDE éramos de los peores a nivel internacional, es decir somos los peores de los malos.

En buena hora estamos iniciando un proceso para superar este despropósito al que nos han llevado administraciones que no valoran la importancia de la educación como herramienta fundamental del desarrollo humano.

El capítulo de formación lo dividiría en 5 áreas claves: Primero y muy importante como elemento estructurante los niveles precedentes, la educación superior tanto técnica y tecnológica como universitaria, recreación y deporte y cultura y entretenimiento.

Los niveles precedentes deberían orientarse al desarrollo del liderazgo natural de los niños y jóvenes, generando sentido de pertenencia por el territorio, búsqueda de talentos dirigentes y el impulso a la superación generacional.

Otra orientación debe apuntar al mejoramiento y calidad académica partiendo de la capacitación docente, el soporte integral (apoyo sicológico, emocional, asistencia social y nutricional), acceso a las TIC's para la educación y la virtualidad, Infraestructura y dotación moderna y apropiada.

Otra línea importante es la orientación pertinente tanto básica como preuniversitaria, técnica y tecnológica, identificando y mostrando oportunidades locales y territoriales, estimular la conciencia de cambio en los estudiantes, la transmisión de saberes y tecnologías apropiadas y la extensión o penetración hacia las zonas rurales y alejadas de los cascos urbanos. Finalmente en este capítulo de niveles precedentes la capacitación docente en bilingüismo y acceso a TIC's para la formación en multilingüismo.

El segundo nivel es la formación técnica y tecnológica orientada a formación de mandos medios empresariales como diplomados y especializaciones, atracción de institutos tecnológicos al territorio y programas de educación continuada para mantener el nivel elevado del recurso humano local.

Es importante tener en cuenta que está formación técnica y tecnológica se base en la pertinencia de acuerdo con las vocaciones del territorio y aquí también es clave que los estudiantes se concienticen de ser agentes de cambio, capacitación externa para tener la experiencia y experticia tanto trayendo los expertos como el traslado de los estudiantes a otras regiones o países, esto debe amarrarse con contratos de contraprestación de tal manera que el recurso invierta su conocimiento en el territorio.

Por otro lado, la búsqueda y recuperación de talento samario y magdalenense calificado, generando una base de datos y creando oportunidades laborales y calidad de vida para ese retorno.

Esta estrategia de retención y estímulo al retorno de talento humano calificado debe acompañarse de estímulos y oportunidades educativas y laborales para el núcleo familiar.

Y nuevamente se hace necesario el énfasis en la formación bilingüe y en tecnologías TIC's en este nivel de formación.

Un capítulo aparte en este plan decenal de educación es la formación universitaria que deberá articularse para conseguir una transición del estudiante a este nivel.

Los ítems revisados para la educación técnica y tecnológica como pertinencia, captación y retención del recurso humano calificado son igualmente válidos en la formación universitaria pero esta debe reforzarse con la capacitación docente en segunda lengua, acceso a cursos y prácticas empresariales bilingües e intercambios internacionales así como las alianzas institucionales internacionales con universidades.

Esta educación superior tiene un aspecto transversal misional universitario que es la investigación, ciencia y tecnología que deberá fortalecerse con niveles de posgrado como diplomados (competencia laboral y productividad), especializaciones (competencia laboral), maestrías (competencia laboral y docente) y doctorados (competencia laboral, docente e investigación) esto debe ir acompañado de acciones como la atracción de institutos y centros de posgrados especializados y alianzas con las universidades instaladas en nuestro departamento y distrito, si es necesario atraer y reclutar experticia foránea y/o capacitación en el extranjero con retorno y finalmente la investigación al servicio de la productividad empresarial con resultados en el componente humano y social.

Otro componente importante de la formación debe ser el deporte y la recreación que debe contemplar aspectos como el deporte asociado a la educación, el deporte como herramienta de recreación y lúdica, el deporte de alta competencia, los deportes asociados al turismo y el entorno ecológico y finalmente políticas públicas de apoyo y estímulos a deportistas de alto rendimiento.

Este plan debe incluir la asesoría y soporte al deportista y la búsqueda de talentos con fortalecimiento de las competencias locales y regionales.

Un último punto a considerar es EL JUEGO el cual debe hacer parte de la formación como herramienta de diálogo, negociación, aceptación de ganar y perder y herramienta de convivencia e interacción con personas, animales y medio ambiente, tanto en escenarios educativos institucionales como parques y zonas comunitarias.

O como herramienta pedagógica en museos temáticos e interactivos, rutas y excursiones experienciales y finalmente bibliotecas y ludotecas.

El otro gran capítulo es la cultura ciudadana.

En un estudio realizado por la Asociación de empresarios del Magdalena (AEM) los diez comportamientos más problemáticos en convivencia ciudadana en Santa Marta son:

Aceptación cultural de la ilegalidad.

Inseguridad ciudadana (homicidios, hurtos, asaltos).

Desconfianza en el estado y en lo público.

Maltrato infantil y de género.

Irrespeto a las señales de tránsito y movilidad.

Conducir embriagado.

Mototaxismo y accidentalidad.

Basuras en el espacio público.

Cultura tributaria.

Ocupación indebida del espacio público.

Esta problemática debe atenderse con acciones para preservar el espacio público respetando la normatividad y los espacios destinados al uso comunitario.

Una estrategia que podría ayudar en este sentido es implementar el concepto de central de abastos para la proveeduría de la comunidad.

Otras acciones deben reducir la violencia intrafamiliar, el entretenimiento e integración familiar, fortalecimiento e implementación de políticas nacionales del bienestar familiar.

Las acciones deben acompañarse de campañas de comportamiento y convivencia comunitaria y campañas de concientización comunitaria de protección del medio ambiente.

Se hace necesario despertar el sentido de pertenencia y consumo de lo propio, como el reconocimiento y valoración de servicios y productos locales, resaltar valores y patrones culturales propios.

Un elemento que favorece estas acciones es el desarrollo de saberes y artes con espacios, escuelas y escenarios para la formación artística y la exposición y presentaciones artísticas, patrocinar y apoyar festivales y concursos, fortalecer instancias administrativas y directivas para las artes.

En definitiva este plan debe pasar por un mejoramiento de la infraestructura locativa y de dotación de las instituciones educativas.

Capacitación y excelencia de los docentes.

Garantía de salud y nutricio, apoyo y soporte sicológico y emocional de los estudiantes.

Estricto cumplimiento de la prohibición del menor trabajador.

Esto no pretende fijar derroteros de lo que debe ser el plan decenal de educación, simplemente es una revisión de aspectos en los que creemos se debe actuar para salir de este entrampamiento social al que nos han llevado estás últimas administraciones que profundizaron nuestro rezago educativo y lejos de reducir brechas han profundizado desigualdades sociales entre samarios y magdalenenses.

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