- Distrito de Santa Marta y departamento del Magdalena sentados en un barril de oro

Santa Marta y el Magdalena tienen el potencial de ser el principal hub de la transición energética de Colombia, gracias a su gas, puertos y ubicación estratégica

"Somos un territorio portuario con vocación turística y agroindustrial con gran riqueza de biodiversidad, étnica y cultural", este ha sido nuestro discurso como Asociación de Empresarios del Magdalena durante 20 años.

Pero las tendencias mundiales de conservación, protección y sostenibilidad del medio ambiente han planteado que el desarrollo debe conciliar con una transición energética y minimizar la emisión de compuestos químicos, sustancias y material particulado que afectan la vida de las personas, la fauna y flora mundial.

Las naciones industrializadas han soportado su desarrollo en la utilización de combustibles fósiles como fuente de energía primaria, también existen otras posibilidades como fuente de energías limpias ya sea el sol, el viento, las mareas y la biomasa y sin duda una de las más importantes la hidroeléctrica.

Las tendencias conservacionistas han satanizado los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo como petróleo, carbón y gas, este último suficientemente comprobado como de baja contaminación ambiental.

Colombia es un país rico y con posibilidades en todos, tenemos petróleo y somos exportadores de combustibles y biocombustibles, somos exportadores de carbón extraído de minas a cielo abierto y socavones, somos consumidores y exportadores de gas natural, tenemos territorios con gran luminosidad del sol durante muchas horas del día, al igual que por estar en el trópico tenemos mucho viento, muchos ríos y una orografía rica en montañas que nos permiten embalses y generación de energía hidroeléctrica por caídas de agua, pero a lo que me quiero referir es a que si analizamos detenidamente en la costa Caribe se concentra el mayor potencial, sobre todo en lo que en el pasado se llamó el Magdalena grande.

Desde hace un poco más de 10 años se ha planteado la exploración de hidrocarburos costa afuera (offshore) se hicieron concesiones para la exploración y explotación de campos frente a todo el litoral Caribe con resultados positivos que evidencian un potencial enorme de reservas que perfectamente pueden atender la demanda interna y con posibilidades de exportación ya que muchos países están demandando estos minerales.

En la Asociación de Empresarios del Magdalena hemos estado insistiendo desde hace 15 años una y otra vez en esta gran oportunidad que tiene nuestro territorio, ahora por fin hubo un despertar sobre las posibilidades que tenemos y celebramos que esta ya no es una labor quijotesca desatendida y se convirtió en una prioridad, queremos ser el epicentro, el Shore Base, de este gran renglón que nos tocó a la puerta y no habíamos descubierto ni atendido.

En el subsuelo colombiano, concretamente en la zona del Magdalena medio y la depresión momposina hay grandes reservas, tenemos la reserva de la luna, un yacimiento continental (inshore) que por sí solo podría resolver la demanda de gas de toda la nación por lo menos hasta el año 2050 y como ha quedado demostrado por estudios de la Universidad Nacional este yacimiento es no convencional por lo tanto su exploración debe hacerse mediante la técnica de fracturamiento de las capas geológicas (fracking) y es la depresión de Plato el sitio de mejor conectividad de la piedra de toda la reserva, ya se está explorando, hoy es una realidad y la estigmatización que se hizo hace varios años de esta tecnología hoy ha sido superada y los estándares de seguridad ambiental están siendo implementados.

Definitivamente este territorio es muy privilegiado tenemos gas continental y costa afuera, tenemos puertos exportadores de carbón, tenemos puerto de Ecopetrol para el comercio de combustibles, somos productores de biocombustibles, tenemos la planta más importante de producción de biomasa para exportación, tenemos conectividad en modo carretero con los otros puertos del Caribe, tenemos régimen franco con zonas francas, tenemos TREN (somos los únicos) y estamos a orillas del mar Caribe, pregunto: ¿Qué más queremos?

El 21 de noviembre de 2025 justo en la época que iniciaba esta exploración del bloque GUA-OFF-0 insistimos en que Santa Marta y el Magdalena están sentados en "un barril de oro" por estar privilegiadamente ubicados cerca de los yacimientos offshore e inshore que perfectamente pueden atender la demanda de gas natural del país e inclusive exportar, tenemos puertos multipropósito, únicos con modo férreo disponible hasta ellos, entonces a qué estamos esperando para convertirnos en ese gran nodo nacional de transición energética y Hub de la industria minero energética por nuestra posición privilegiada estratégica única en Colombia, al igual que otros sitios y regiones del mundo no podemos dejar pasar este gran momento y este gran potencial.

"La ubicación estratégica una fortaleza inequívoca"

En estos complicados días de diferentes conflictos a nivel mundial hemos visto cómo ubicaciones estratégicas han sido determinantes para el equilibrio de la confrontación y no hay duda de la trascendencia de lugares estratégicos para afectar el desenvolvimiento económico internacional, nadie duda de la importancia del control del estrecho de Ormuz para la economía global.

En un trabajo extenso que realizamos en la Asociación de Empresarios del Magdalena en el año 2015- 2017 sobre la realidad estratégica de Santa Marta y el Magdalena, un capítulo especial y trascendental fue el análisis geopolítico mundial pos guerra fría donde se pasó de la bipolaridad a la multipolaridad y uno de los elementos claves para las economías emergentes era aprovechar la ubicación estratégica para insertarse en las rutas marítimas del comercio mundial.

En ese momento revisamos cuáles economías tenían perspectivas alentadoras hacia el año 2018 y encontramos 10 que debíamos tener en cuenta:

Etiopía (África) PIB 8.3

Uzbekistán (Asia) PIB 7.6

Nepal (Asia) PIB 7.5

India (Asia) PIB 7.2

Tanzania (África) PIB 7.1

Yibuti (África) PIB 7.0

Laos (Asia) PIB 7.0

Camboya (Asia) PIB 6.9

Filipinas (Asia) PIB 6.9

Birmania (Asia) PIB 6.9

De esta revisión nos llamó la atención el sexto puesto y estudiamos a profundidad este fenómeno de un pequeño país (23.200 km2).

Con un territorio árido, improductivo desde el punto de visto agrícola y agroindustrial, sin productividad manufacturera ni industrial, con poco más de un millón de habitantes, ¿cómo tenía un PIB de 7.0?

Pues la razón es simple su ubicación estratégica en el estrecho Bab-el-Mandeb que es la entrada al mar Rojo, conecta a Europa, Asia y África, con un importante puerto en el golfo de Adén, la base de su economía son los servicios portuarios y la renta por tener bases militares extranjeras de EE. UU., China, Francia y Japón, allí se controla el 30 % del comercio mundial, tiene un ferrocarril de trocha estándar que comunica a Adís Abeba con Yibuti después que el gobierno decidió abandonar su sistema férreo de trocha yárdica.

Yibuti controla el 95 % del comercio de Etiopía, es un centro de suministro petrolero su principal socio comercial es Arabia Saudita 18 % China 16 % y la India 14 % toda esta revisión de un país sin recursos naturales, sin manufacturas que decidió apostarle a su ubicación estratégica y convertirse en un Hub estratégico para la industria y el comercio de hidrocarburos mundial, nosotros con la nueva oportunidad de hallazgos costa afuera y las reservas continentales del Magdalena medio, deberíamos tener clara esta potencialidad y concentrarnos fuertemente en esta gran oportunidad.

Tenemos que convencernos que debemos ser el Hub energético de Colombia, por ello sugiero que ampliemos las vocaciones del territorio.

"SOMOS UN TERRITORIO PORTUARIO, CON VOCACIÓN TURÍSTICA Y AGROINDUSTRIAL CON GRAN RIQUEZA DE BIODIVERSIDAD, ÉTNICA Y CULTURAL, CON UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA PARA SER LA CAPITAL DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL PAÍS".

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