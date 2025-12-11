Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Para demostrarnos que pese a los contratistas los vetustos partidos políticos y sus metodologías siguen existiendo, nos han invitado a ver el nacimiento, evolución y quizás hasta la consagración de Pipe Córdoba como candidato presidencial. Con la misma maña y habilidad conque reunió votos suficientes para ser elegido auditor y después contralor general, Pipe está montando su crucigrama y ayer inscribió su nombre para disputar la candidatura conservadora.

La inteligente jugada es evidente. Pipe no necesita cargar niñitos miados ni abrazar amas de casa oliendo a fritanga. El juega a ser candidato de escritorio, como lo fueron en épocas remotas muchos de los presidentes de este país. Si él logra la candidatura conservadora, pues a más de ser yerno del viejo cacique godo Omar Yepes Alzate, lo respaldan muchos congresistas ,su nombre será puesto sobre los escritorios de César Gaviria, Álvaro Uribe , Germán Vargas y de las Monas del partido de la U y como ha trabajado de una y otra manera con todos ellos, no genera resquemores sino esperanzas, hasta el punto que podrá ser candidato por consenso de escritorio de la añeja coalición sin tener que ir a consultas costosas y desgastadoras en marzo.

Más bien, en esa fecha el crucigrama se llenará sumando los votos que obtengan las listas de senado liberales, conservadores, uribistas y de la U y con ese capital electoral enfrentará en primera vuelta a Cepeda y Fajardo, Abelardito y Vicky y los demás que se apunten a la liza. Para aquél momento Pipe Córdoba deberá haber entendido que las elecciones ya no se ganan con tradicionales metodologías en desuso sino con el internet y las redes y obteniendo la genialidad imposible en la IA. Por supuesto como esta candidatura de escritorio es y seguirá siendo una partida de ajedrez inteligente le tocará botar lejos los afanes con los que consiguió su titulo de abogado, y sacar las herramientas de su astucia pereiruta para convencer. Ahí viene lo duro.

