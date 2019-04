“Me pidió salir del CC al ver que le daba un beso a otro hombre, no era normal”

El pasado martes 9, fui víctima de homofobia en el centro comercial Premium Plaza de Medellín. Uno de los guardias del me pidió salir del lugar al ver que yo me daba un beso con otro hombre, argumentando que había familias y niños, y que lo que nosotros estábamos haciendo no era “normal”.

Al momento he adelantado proceso con Colombia Diversa y con la Personería de Medellín, que enviarán oficios al Centro Comercial y al Grupo Atlas -compañía de seguridad empleadora del guardia en cuestión-. Esta semana impondré las respectivas denuncias por el delito de discriminación ante la Policía y la Fiscalía.

Si bien mi caso ha tenido mucho revuelo en las redes sociales, ningún medio de comunicación ha publicado aún al respecto. Considero que no es necesario que una agresión llegue a términos físicos, como sucedió en el CC Andino el pasado fin de semana, para que hagamos un alto y le mostremos al país la realidad de lo que está pasando: la homofobia latente y manifiesta de ver un beso hetero como normal y uno gay como anormal o incluso “pedófilo”. ¡Señores, la homofobia es responsable de miles de asesinatos y de suicidios en el mundo!

Mi intención dándole luz al tema es lograr que episodios como este no se repitan en Colombia y que se brinde educación y capacitación para reducir la ignorancia de la gente y para que las leyes que ya estén en el papel efectivamente tengan fuerza ejecutiva.

