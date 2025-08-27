“Phonky Tribu”: el track que marcó el ascenso de Funk Tribu y lo llevó a tocar en los mejores festivales del mundo

El track hoy suma más de 100 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndolo en un himno de la música electrónica para muchos

El panorama de la música electrónica tiene nombres que irrumpen con fuerza y transforman escenas enteras. En el caso de Bogotá, la historia reciente no se puede contar sin mencionar a Funk Tribu, un DJ y productor que pasó de ser un talento emergente en la capital colombiana a convertirse en uno de los referentes más sonados de los festivales internacionales. Su punto de inflexión llegó con el lanzamiento de Phonky Tribu hace 4 años, un track que redefinió su carrera y lo catapultó al reconocimiento mundial.

La pieza, marcada por un estilo hipnótico y cargado de energía, mezcló influencias locales con la contundencia del techno global, logrando conectar con audiencias que buscaban frescura en las pistas de baile. Su identidad sonora se cristalizó en este tema, convirtiéndose en un himno para los amantes de los sonidos ligados al trance y una carta de presentación inconfundible en el panorama internacional. Con Phonky Tribu, Funk Tribu no solo mostró su potencial artístico , sino que también consolidó una propuesta auténtica que trascendió fronteras.

El impacto del track fue inmediato: festivales de renombre en Europa y América comenzaron a incluir su nombre en sus carteles, al tiempo que DJs de talla mundial incorporaban Phonky Tribu en sus sets. Desde clubes icónicos hasta escenarios masivos, la energía del tema resonó como símbolo de un nuevo movimiento que situaba a Bogotá en el mapa global de la electrónica. La viralidad en plataformas digitales y la acogida del público terminaron de sellar su reputación como uno de los artistas más prometedores de su generación.

Hoy, Funk Tribu es reconocido como un referente del techno moderno, con una agenda que lo ha llevado a recorrer escenarios en todos los continentes. Su historia es un ejemplo de cómo un solo track puede convertirse en el punto de partida para una carrera internacional, y cómo Phonky Tribu no fue solo un track, sino el manifiesto que definió al DJ bogotano que hoy conocemos: un artista en constante evolución, pero siempre fiel a la raíz que lo impulsó hacia lo más alto.

Este 5 y 6 de septiembre Funk Tribu regresa a casa para dar dos fechas en el Coliseo Medplus recogiendo todo lo que ha sembrado en estos años de carrera musical. Junto a él estará un line up con la misma linea musical para poner a tambalear a todo Bogotá al ritmo de los bajos.

