Petro y los tres chiflados, ganadores de las elecciones en Venezuela

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

No fue Edmundo González ni, mucho menos Nicolás Maduro, el ganador de los comicios celebrados en Venezuela el domingo 28 de julio. El gran triunfador de esas elecciones fue Gustavo Petro.

La primera ganancia que obtuvo el presidente de Colombia de esos comicios fue que toda la atención del país se volcó hacia ellos y hacia el grotesco fraude que perpetró el chavismo. Quizás el fraude más descarado de la historia de Suramérica.

..Publicidad..

Al acaparar el interés esos comicios, en Colombia nadie volvió a referirse a los escándalos que tenían tambaleando al gobierno de Petro. En especial, el de la Unidad Nacional de Riesgos.

...Publicidad...

Tampoco se volvieron a mencionar las acusaciones que el exdirector de esa entidad, Olmedo López, lanzó contra altos funcionarios del gobierno, entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

....Publicidad....

Si en el vecino país no hubiese habido elecciones y si Maduro no se las hubiera robado de una manera tan grosera, de seguro a estas alturas Bonilla no sería el ministro de Hacienda.

Si en el vecino país no hubiese habido elecciones y si Maduro no se las hubiera robado de manera tan grosera, de seguro a estas alturas Bonilla no sería el ministro de Hacienda

Y es que las sindicaciones que López hizo ante la Fiscalía en contra del alto funcionario son gravísimas. “El Ministro de Hacienda compró a seis congresistas para que en la Comisión de Crédito Público lograran mantener y sacar provecho de los empréstitos y proyectos que tuvieran que ver con el Ministerio”, aseguró López. Según el confeso delincuente, Bonilla, junto con Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia defenestrado a raíz de este escándalo, habrían ordenado el desvío de miles de millones de pesos de la UNDR para pagarles a varios congresistas, con el fin de que votaran a favor de las reformas que impulsa el gobierno en el Parlamento.

Y la Fiscalía le da crédito a esa versión, porque en la audiencia de imputación de cargos a López, el representante de esa entidad manifestó que: “Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, los municipios de Cotorro (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”.

Nunca antes, que yo recuerde, un ministro de Hacienda de Colombia estuvo involucrado en un escándalo de esta dimensión. Entre otras cosas porque esa cartera tradicionalmente ha sido ocupada por hombres intachables como Roberto Junguito, Mauricio Cárdenas, José Antonio Ocampo, Guillermo Perry, Rudolf Hommes, Juan Camilo Restrepo, Carlos Lleras, etc.

El más reciente escándalo en el que estuvo envuelto un jefe de la cartera de Hacienda lo protagonizó Alberto Carrasquilla, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, en esa ocasión al ministro no lo acusaron de cometer ningún acto indebido. El alboroto se armó porque Carrasquilla propuso, en un proyecto de reforma tributaria, grabar con IVA algunos productos de la canasta familiar. Pero el nombre de Carrasquilla no estuvo sonando en los pasillos de la Fiscalía ni de los juzgados.

Debe estar muy agradecido Ricardo Bonilla con el robo electoral perpetrado por Maduro. Porque ese hecho le ha permitido tomar un segundo aire y, por el momento, mantenerse en el ministerio de la economía.

La segunda ganancia que le ha sacado Petro a los comicios venezolanos, es que gracias a ellos pasó, de un día a otro, de ser un incendiario gobernante que cazapeleas con todo aquel que ose llevarle la contraria, a un ‘estadista’ internacional.

Y es que el gobernante colombiano, junto con esas otras joyas que son Manuel López Obrador, el Chespirito de la política mexicana y Luiz Inacio Lula Da Silva, el corrupto mandatario de Brasil, han asumido la posición de mediadores en la crisis venezolana.

En un comunicado conjunto, estos tres chiflados de la política latinoamericana, expresaronsu “absoluto respeto” por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela, señalaron que siguen con mucha atención “el proceso de escrutinio de los votos” y elevaron un llamado a las autoridades electorales para que avancen “de forma expedita” y den a conocer públicamente los “datos desglosados por mesa de votación".

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”, agregaron.

El pronunciamiento de los tres chiflados sería pertinente si se estuvieran refiriendo a unas elecciones normales. O a unos justas electorales sobre las que recayera una ligera sospecha.

Pero frente al monumental ‘tongo’ ocurrido en Venezuela, suenan francamente ridículas. En este caso lo que se requería era la exigencia perentoria a Nicolás Maduro para que respete la voluntad del pueblo venezolano y cese la violencia en contra de quienes protestan contra ese megarrobo electoral.

Pero como entre chiflados se hacen pasito, ‘Moe’ Petro, ‘Larry’ López Obrador y ‘Curley’ Da Silva, decidieron pegarle un jaloncito de orejas al chiflado mayor.

Que tampoco me vengan con el cuento de que ‘Moe’ Petro decidió obrar con tacto frente a la crisis venezolana debido a los intereses comunes que tienen Colombia y el vecino país y a los dos mil kilómetros de frontera que comparten ambas naciones.

El mandatario colombiano asumió esa actitud porque Maduro es su amigo y aliado. Y porque su par venezolano le dio un apoyo fundamental para llegar a la Presidencia de Colombia. Entonces, ahora en agradecimiento a los favores recibidos, Petro le da una manito a Maduro para que no lo saquen a sombrerazos del cargo.

Lo cierto es que pronunciamientos como el que hicieron Petro, Amlo y Lula hacen morir de la risa al sátrapa venezolano y en nada van a contribuir a resolver la crisis venezolana.

Por el contrario, ‘Moe’ Petro, ‘Larry’ Amlo y ‘Curley’ Lula ‘ ya saben que pueden cometer chifladuras como las de Maduro con total impunidad, porque el mayor castigo que pueden esperar, al menos de sus países vecinos, es, como a un niño que comete una pilatuna, un fraternal coscorrón.