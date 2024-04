Petro y el platillo volador

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro va a demostrar que no necesita la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque basta que intervenga la ESP, y la EPS se acaba. Es que la EPS es un negocio, hay que entender eso. Es un negocio. Pero sí soy consciente de que si se implementa la reforma de Petro y se le entrega eso a los alcaldes, se la roban más rápido. Porque también son ladrones, pero más rápido, y no les pasa nada porque estamos en Colombia y el aparato judicial está totalmente colapsado.

Los problemas están ahí, al orden del día. Petro ha venido implementando una táctica de confrontación verbal hasta ahora. Luego puede pasar a los hechos contra lo que llama “los sectores de derecha”. Aquí el problema con Petro, su Constituyente y su intención de quedarse es quién va a enfrentar a Petro. Los empresarios colombianos, muchos tienen negocios con el estado. No, entonces es muy difícil pensar que ellos se puedan enfrentar a Petro y perder las gabelas que tiene. El aparato judicial está totalmente derrumbado, hace mucho rato tiene hasta cartel de la toga, el Congreso es horroroso, es la corrupción desembozada, y rl Ejecutivo, pues ni se diga. Entonces es un estado colapsado. Hace rato, no desde ahora con Petro, lo que pasa es que él no ha hecho nada por enmendarlo.

Después de muchas semanas les voy a explicar mi hipótesis de por qué Petro por fin decidió desautorizar a Maduro por su acto dictatorial y absurdo de impedir que Corina Machado participara. Yo, Gilberto Tobón creo que era que tenía el platillo volador encima. Se llama Departamento de Estado norteamericano. Con ese si no va a poder “mamar más gallo”, porque, señor Petro, ya la tercera guerra mundial empezó y se van a alinear los países: unos con el imperialismo norteamericano, otros con el imperialismo chino. No sabemos para dónde va Colombia. Yo me imagino, en ese orden de ideas, que una crítica tan tardía no puede significar sino eso: le llamaron la atención. El platillo volador encima se llama Departamento de Estado norteamericano.

