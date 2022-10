Petro y el narcotráfico: ¡lo que se ocultó en las noticias de Colombia!

Por: Elizabeth Mora-Mass |

octubre 03, 2022

Varios amigos banqueros y analistas internacionales especializados en Colombia, me han venido preguntando por qué los medios colombianos ignoran la situación actual con el narcotráfico internacional, en especial, los cárteles mexicanos asentados en territorio colombiano.

De acuerdo con una de las grabaciones consultadas, Petro dio importantísima información sobre el particular.

Según las declaraciones del presidente Petro, los organismos de inteligencia del gobierno colombiano consideran que los narcotraficantes mexicanos no sólo podrían fortalecer su presencia en Colombia, sino convertirse en una amenaza para la “Paz total”, que impulsa su administración.

Aquí está lo más notable —que tendría que haber sido noticia— y, sería el motivo del interés de The Washington Post para entrevistar al mandatario.

“Los cárteles internacionales de la droga, especialmente los mexicanos, dominan cada vez más extensas zonas de nuestro territorio”, afirmó Petro en una intervención privada.

Según el presidente colombiano, “ese dominio territorial puede traducirse en un “control político de la población y en un obstáculo para La Paz”.

Petro expresó que “hoy los campos de batalla de Colombia no están cruzados por la Guerra Fría, no son más guerrillas revolucionarias enfrentadas a un Estado oligarca; son guerrillas mafiosas con un ingrediente que no teníamos antes: los factores de poder de las mafias en Colombia son cada vez más mexicanos”.

“Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen la capacidad de controlar la producción de hoja de coca y su transformación en cocaína en Colombia, el transporte de la droga a USA y su distribución en el mercado de los grandes centros urbanos estadounidenses”.

Aparte de los cárteles ya mencionados, otros cárteles mexicanos serían: los cárteles de Oaxaca y remanentes de Los Zetas, “muy estrechamente relacionados con organizaciones locales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN”, según Petro, quien también mencionó otras organizaciones internacionales como el cártel de Juárez y la Familia Michoacana actuando en los cultivos ilícitos de Colombia.

Personas vinculadas a Colombia, no dejan de preguntar ¿Por qué los medios periodísticos colombianos ignoran semejante noticia?