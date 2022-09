Colombia la cuna de la corrupción de América Latina: superó a México

Colombia solo fue superado por Rusia que ha sido acusada en los últimos años de intromisión electoral y recientemente por invadir Ucrania librando una guerra que ya cumple cinco meses e Irán en el ranking de países del mundo más corruptos según un estudio de World Index. El país se convierte en la cuna latinoamericana seguida de México que se ubicó en el cuarto lugar a pesar de la violencia indiscriminada por sus carteles de drogas mortales y Brasil se coló en el sexto lugar. No es el único ranking que deja mal parada a Colombia, de acuerdo al índice de percepción de corrupción de Transparency.org realizado en 2021, se ubica en el puesto 39 de una lista de 100 naciones y solo lo sobrepasa por Venezuela.

10 Most Corrupt Countries in the World, 2022

1.🇷🇺 Russia

2.🇮🇷 Iran

3.🇨🇴 Colombia

4.🇲🇽 Mexico

5.🇲🇲 Myanmar

6.🇧🇷 Brazil

7.🇸🇦 Saudi Arabia

8.🇿🇲 Zambia

9.🇧🇩 Bangladesh

10.🇧🇾 Belarus

(U.S. News & World Report)

