Petro quedará grabado para la historia por sus elocuentes discursos

En la ONU, Petro pronunció un discurso histórico que incomodó a EE. UU. y denunció la hipocresía global frente al narcotráfico, la guerra y la injusticia

Por: Nerio Luis Mejia |

octubre 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En la conmemoración del 80° aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió al mundo con un discurso conmovedor y valiente, que —según testigos— provocó la salida apresurada de la delegación estadounidense presente. Esta vez no fue un Hugo Chávez quien, en este mismo escenario, aseguró que allí había estado “el diablo”. En esta ocasión, los representantes del poder imperial huyeron ante la fuerza de la razón que sostenía un presidente latinoamericano con una verdad incontestable.

Hoy los detractores de Petro en Colombia guardan silencio ante la contundencia de sus argumentos. El mundo oprimido aplaude la intervención del mandatario colombiano, quien habló de la paz, la justicia, la dignidad, el medio ambiente y la necesidad de que la humanidad mire hacia las estrellas en la búsqueda del conocimiento.

Petro abordó temas como la migración, la discriminación y los pretextos imperiales para invadir pueblos enteros. También se refirió al narcotráfico, a la economía y a las energías limpias como el único camino para seguir habitando un planeta libre de contaminación.

Uno de los momentos más destacados fue su llamado a la paz para Palestina y a la reconfiguración de las Naciones Unidas. Petro hizo un urgente llamado a los pueblos del mundo para crear un ejército que defienda el derecho de existencia del pueblo palestino, víctima —según sus palabras— del genocidio causado por la agresión israelí.

Es natural que Petro no sea del agrado de todos, pero su magistral intervención ante la ONU exigió valor y convicción. Se necesita, como dijo un analista, “un alma oscura y una mente retorcida para no aplaudir ese acto de justicia y valentía” con el que cerró su última intervención como presidente de Colombia en ese escenario internacional.

El punto más polémico del discurso fue su referencia a la banda criminal Tren de Aragua. Petro cuestionó su designación como organización terrorista hecha por el gobierno de Donald Trump, afirmando que se trata más bien de una banda delincuencial común, que no justifica la presencia militar estadounidense en el Caribe Sur con submarinos nucleares, aviones de combate y destructores que —según dijo— atacan embarcaciones pesqueras utilizadas por el narcotráfico.

La verdad que incomodó a la clase política colombiana fue la denuncia de Petro sobre los políticos nacionales financiados con dinero del narcotráfico. Esa misma verdad, sostuvo, también hiere al gobierno de Estados Unidos, al revelar su doble rasero frente a la mafia: los narcotraficantes que viven en Miami son —según el mandatario— “grandes contribuyentes del fisco norteamericano y vecinos del propio Donald Trump”.

El gobierno de Gustavo Petro pasará, como todos los demás, pero con una diferencia: su discurso ante la ONU quedó grabado para la historia, no solo de Colombia, sino del mundo.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.