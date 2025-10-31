El misterio de la pared que marcó para siempre a uno de los grandes artistas contemporáneos de Ecuador

Artista ecuatoriano formado entre el campo y la literatura, cuya obra une cielo y tierra, memoria y materia, en una trayectoria marcada por la sensibilidad

“Yo nací en el campo, en Cumbayá, un valle cercano a Quito, que en mi infancia era una aldea. Tenía unos seis o siete años cuando vi por primera vez una película, proyectada en las paredes del pueblo, que era nuestro gran teatro. Era italiana, maravillosa, con amor, paisajes y todos los elementos que cautivan en el cine. Al día siguiente fui al lugar para ver la pared donde había ocurrido la magia. Estaba desconchada, vetusta y despintada, pero allí había nacido la emoción que me marcó para siempre.

Otra experiencia importante fue un relieve que hice en el patio. Reproduje el parque de Cumbayá con materiales que ahora uso en mi pintura. Pensé que era una obra maestra, pero en la noche llovió y no quedó rastro de nada. Esa pérdida me produjo una tristeza honda, pero también el impulso de reconstruir siempre lo que el tiempo destruye.”

El cielo y la tierra: símbolos de una dualidad poética

“Vivir en el campo y contemplar el cielo azul del amanecer era algo grandioso. Creo que el color azul quedó impregnado en mi alma desde entonces. Y la tierra, claro, porque crecí en un entorno agrícola. Cumbayá estaba rodeado de tapiales y muros de adobe, y tal vez esos muros fueron mis primeras pizarras. Me gustaba esgrafiar con clavos, punzones o huesos y escuchar el sonido que producían sobre el barro. Luego incorporé el cáñamo: un material rústico, difícil para pintar, pero de una coloración natural que me fascina.”

El encuentro con Oswaldo Moreno

“Tenía 15 años cuando participé por primera vez en una exposición al aire libre. Oswaldo Moreno, maestro consagrado y docente de la Escuela de Bellas Artes, se interesó en mi trabajo y me dio algunos consejos. De esa experiencia nació una verdadera amistad. Él me introdujo en el arte contemporáneo y me acercó al Grupo VAN (Vanguardia Artística Nacional), que en los años 60 marcó una ruptura con el indigenismo de artistas como Eduardo Kingman y Oswaldo Guayasamín.

Gracias a Oswaldo Moreno me decidí por la plástica. Dudé entre ser escritor o pintor, pero su influencia fue decisiva. Este año se cumplen diez años de su fallecimiento.”

Formación académica: el arte y la palabra

“Estudié pedagogía y letras en la Universidad Católica del Ecuador. En realidad, me formé para ser profesor de literatura, no escritor, pero los estudios literarios fueron fundamentales. La literatura me dio una base teórica y un lenguaje simbólico que hoy siguen alimentando mi pintura.”

Exposiciones y trayectoria internacional

“En los años 90 realicé un año de arte en Londres gracias a una beca. Allí conocí al crítico Edward Lucie-Smith, autor de varios libros sobre arte latinoamericano. Esa exposición fue decisiva. Luego representé al Ecuador en la Bienal de Venecia y participé en muestras en Europa, Australia (Museo de Canberra), Italia y Asia.

En 2018 inicié una exposición itinerante por China, Japón y Corea del Sur, organizada por la Alianza Francesa, y más tarde expuse en el Museo de América en Madrid. También participé en el evento Las Meninas salen a las calles en España. En más de 40 años de carrera he tenido muchas exposiciones, pero esas han sido las más significativas.”

Reconocimientos

“Recibí el premio de la Fundación Pollock-Krasner en Nueva York y una condecoración del Municipio de Quito con la insignia de Oswaldo Guayasamín. Pero más allá de los reconocimientos oficiales, el premio más grande es el contacto con la gente a través del arte.”

Proyectos actuales

“Estoy a las puertas de una exposición en Roma junto al artista ecuatoriano William García. Es parte de la conmemoración de los 125 años de relaciones diplomáticas entre Italia y Ecuador, organizada por nuestra embajada en Roma.”

Consejo a los jóvenes artistas

“No soy proclive a dar consejos, pero sugiero que padres y profesores motiven a los jóvenes a cultivar el arte. No necesariamente para ser artistas, sino para enriquecer su sensibilidad. A los que sueñan con dedicarse al arte, les diría que lo hagan con ilusión, entrega y mística, sin miedo. El mayor obstáculo es la supervivencia, pero las lágrimas ayudan a consolidar los cimientos. El sufrimiento enseña y decanta la realización artística.”

